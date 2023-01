Cumhurbaşkanı Erdoğan: Yarın seçim olacakmış gibi çalışıyoruz

ANKARA - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Bakanlarımızla milletvekillerimizle il, ilçe başkanlarımızla partimize ve davamıza gönül vermiş tüm kardeşlerimizle yarın seçim olacakmış gibi gece gündüz demeden çalışıyoruz. 6’lı masanın bileşenleri ve bileşmek isteyip bileşemeyenleri ziyaret namına kendi genel merkezleri arasında mekik dokurken biz hafta bir ilimizde vatandaşlarımızla kucaklaşıyor, hasbihal ediyoruz" dedi.



Cumhurbaşkanı Erdoğan, AK Parti Genel Merkezi'nde düzenlenen 'AK Parti Mobil Uygulama Tanıtım Toplantısı'nda konuştu. Erdoğan, 'AK Partim' mobil uygulamasının devreye girmesiyle teşkilat faaliyetlerini daha etkin, hızlı ve verimli yürütebileceklerini kaydederek, "Bu uygulama sayesinde inşallah teşkilat mensuplarımız kendi aralarındaki iletişimi geliştirerek koordinasyonu güçlendireceğiz. Genel merkez ile taşra birimlerimizin karşılıklı veri akışını hızlı ve güvenli bir şekilde sağlayacak bu uygulama özellikle sahadaki çalışmalarımızı rahatlatacaktır. Sistem teşkilat mensuplarımızın kendi aralarındaki iletişimi ve iş birliğini kolaylaştırma yanında vatandaşlarımızın sorularını en doğru bilgiyle cevaplandırabilme imkanı da verecektir. 'AK Partim' mobil uygulama ve dijital platformunun bilhassa kritik bir seçim arifesinde partimizin saha hakimiyetini korumasına ciddi katkı sağlayacağına inanıyorum. Her alanda ve konuda olduğu gibi siyasette dijitalleşmenin öncüsü de AK Parti’dir. Burada teşkilatımızın tüm mensuplarını 'AK Partim' mobil uygulama ve dijital platformunu aktif bir şekilde kullanmaya davet ediyorum" dedi.



'GECE GÜNDÜZ DEMEDEN ÇALIŞIYORUZ'



Erdoğan, AK Parti olarak milletle hep yakın iletişim halinde olduklarını vurgulayarak, "Diğer partiler vatandaşı sadece seçimden seçime hatırlarken biz günün 24 saati, yılın 365 günü insanımızın kapısını çaldık, hal ve hatırını sorduk. Milletimizin tamamıyla tesis ettiğimiz gönül bağının yara almasına hiçbir zaman müsaade etmedik. Bugün de teşkilat olarak sahada en çok görünür olan, en fazla koşturan, en fazla faaliyet yürüten siyasi hareket biziz. Bakanlarımızla milletvekillerimizle il, ilçe başkanlarımızla partimize ve davamıza gönül vermiş tüm kardeşlerimizle yarın seçim olacakmış gibi gece gündüz demeden çalışıyoruz. 6’lı masanın bileşenleri ve bileşmek isteyip bileşemeyenleri ziyaret namına kendi genel merkezleri arasında mekik dokurken biz hafta bir ilimizde vatandaşlarımızla kucaklaşıyor, hasbihal ediyoruz. Onlar vizyon ve proje olarak vatandaşın karşısına sadece boş lafla sosyal medya şovlarıyla çıkarken biz yeni müjdelerle hizmet yolculuğumuzu kesintisiz bir şekilde sürdürüyoruz" diye konuştu.



'VİZYON FARKI ORTAYA ÇIKIYOR'



Pazartesi günü 254,2 milyar dolarla cumhuriyet tarihinin en yüksek ihracat rakamını açıkladıklarını hatırlatan Erdoğan, "Salı günü sözleşmeliden kadroya geçen yaklaşık 500 bin kardeşimizin sevincine ortak olduk. Dünkü grup toplantımızda memur ve emekli maaşlarına yaptığımız yeni zam oranlarını tüm memurumuzla, emeklimizle, insanımızla paylaştık. Yarın Ziraat bankamızın düzenleyeceği programda çiftçilerimizle ve gıda sanayicilerimizle bir araya geleceğiz. Cumartesi günü Antalya’ya gidecek, Antalyalı kardeşlerimizin misafiri olacağız. Yani birileri kavgadan, gürültüden başlarını kaldıramazken biz kara, kışa, soğuğa, yağmura aldırmadan 85 milyonun her bir ferdine ulaşıyoruz. 'Kapısı çalınmadık kimse bırakmama'; bu anlayışla çalışmalarımızı devam ettiriyoruz. Her geçen gün AK Parti ve Cumhur İttifakı ile '6’lı masa' denilen derme çatma yapı arasındaki derin vizyon farkı ortaya çıkıyor. İnsanımız daha kendi iç meselelerini bile çözmekten aciz bu ekipten hiçbir fayda gelmeyeceğini çok iyi görüyor. Bilhassa gençlerimiz sadece hizmet ve icraat olarak değil teknolojiyi takip etme, teknolojiden faydalanma, yeni teknolojiyi kullanma noktasında da bunların umutsuz vaka olduğunu anlamıştır" dedi.



'BAŞARILARIMIZ BELKİ ONLARA DA İLHAM KAYNAĞI OLABİLİR'



Erdoğan, muhalefete eleştirilerini sürdürerek, "Vizyon toplantılarına gelmeyi tenezzül dahi etmeyen yabancı ekonomi komiseriyle görüntülü konuşmayı ileri teknoloji sananlar aslında teknoloji özürlü olduklarını ortaya koymuşlardır. Hele hele 25-30 yıl öncesinin teknolojisini insanımız teknoloji görsün, diye millete yutturmaya çalışmak kibrin ve cehaletin dik alasıdır. Dünyaya ve kendi insanına böyle çarpık bakan bir zihniyetin milli teknoloji hamlemizi yani Togg’u, Kızılelma’yı, ANKA’yı, Gökbey’i, milli muharip uçağımızı, MİLGEM projemizi idrak etmesi elbette mümkün değildir. Bunların teknoloji bilgisi meşhur bir filmimizdeki ‘Zeki Müren’de bizi görecek mi?’ sahnesiyle anlatılan o seviyeyi henüz geçememiştir. Siyaset gibi teknolojiyi de çeyrek asır geriden takip eden bu arkaik ekibe gençlerimize daha fazla mahcup olmadan kendilerine şöyle kapsamlı bir format atmalarını tavsiye ediyorum. İnşallah yakında uzay programımızla yerli yazılımlarımızın küresel başarılarıyla bunların zihin dünyalarını altüst etmeyi sürdüreceğiz. Şayet başlarını kendi aralarındaki kavgadan, dövüşten, çekişmeden kaldırıp bakabilirlerse bu başarılarımız belki onlara da ilham kaynağı olabilir" diye konuştu.



'VİZONTELE MUHALEFETİNİN HAYALLERİ YETİŞEMEZ'



Erdoğan, herkesin alacağının nasibi kadar olduğunu söyleyerek, "Biz kimsenin ne dediğine ne yaptığına bakmadan sözümüzü milletimize söylemeye, hizmetimizi milletimize anlatmaya, sunmaya devam edeceğiz. Her zaman söylediğimiz gibi AK Parti olarak bizim icraatlarımızın yetiştiği yere, ‘vizontele’ muhalefetinin hayalleri bile yetişemez. Biz teknoloji dahil her alanda günü kurtarmaya değil istikbali inşa etmeyi hedefliyoruz. Planlarımızı yaparken de çeyrek asır, yarım asır sonrasını düşünerek hareket ediyoruz. Bu anlayışla son 20 yılda Türkiye’yi yüksek teknoloji alanında takip eden değil takip edilen ülke haline getirmek için çok büyük emek verdik. Kurumsal altyapıyı oluşturarak, stratejik yol haritalarını belirleyerek, araştırma- geliştirme ekosistemini canlandıracak teşvik mekanizmalarını kurarak, insan kaynağımızı güçlendirerek tarihi nitelikte adımlar attık. Araştırma- geliştirme merkezlerimizin sayısını 0’dan aldık, 1249’a yükselttik. Teknopark sayımızı 2’den 96’ya, teknoparkı olan il sayımızı ise 5’ten 54’e çıkardık. Teknolojide çok büyük oranda dışa bağımlı bir ülkeyi her alanda söz sahibi bir ülke konumuna getirdik" dedi.



'TEKNOLOJİ ATÖLYELERİYLE HER KESİMİ DESTEKLİYORUZ'



Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye'deki teknoparklarda şu an 8 bin 528 firmanın faaliyet gösterdiğini açıklayarak, "Değeri 1 milyar doların üzerinde olan teknoloji şirketi sayımız 6’yı buldu. Toplam 64 milyondan fazla vatandaşımızın 6 bin 750 hizmette bir tıkla ulaşabildiği elektronik devlet kapısı tüm dünyada örnek gösteriliyor. Kendi savaş gemisini tasarlayan, inşa eden ve idamesini gerçekleştirebilen 10 ülke arasında yer alıyoruz. İHA, SİHA ve TİHA üretiminde ise artık dünyanın ilk 3 ülkesi içindeyiz. Teknofest gençliğinin yetişmesi için ülkemizin dört bir yanında bilim merkezleri, dene-yap teknoloji atölyeleri açıyoruz. Dijital becerilerin geliştirilmesi için kodlama okulları, açık kaynak programları ve teknoloji atölyeleriyle toplumun her kesimini destekliyoruz. Dijital dönüşüm ofisimiz vasıtasıyla verilerimizin korunmasına geniş bir yelpazede stratejik çalışmalara imza atıyoruz. Elbette ülkemizde tüm bu kritik hamleleri yaparken parti olarak kendimizi de ihmal etmiyoruz. 'AK Partim' mobil uygulaması ve sijital platformu, rakiplerimize göre partimizin bu alandaki lider rolünü ortaya koyan çok iyi bir örnektir. Bu uygulamayla genel merkez ile il, ilçe, mahalle teşkilatları arasında dijital bir köprü de kurulmuş olacaktır" diye konuştu.