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​Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay'dan ABD'ye ambargo tepkisi

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, ABD'nin Güney Kıbrıs Rum Yönetimi'ne (GKRY) silah ambargosunu kaldırmasını eleştirerek, "ABD'nin Kıbrıs'ın güneyindeki Rum Kesimi'ne silah ambargosunu kaldırması, Avrupa'nın Ada'da yaptığı hataların ABD tarafından tekrarlanmasıdır" dedi.

Filiz ARGUT
Filiz ARGUT
02 Eylül 2020 Çarşamba 11:24
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​Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay'dan ABD'ye ambargo tepkisi

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "ABD'nin Kıbrıs'ın güneyindeki Rum Kesimi'ne silah ambargosunu kaldırması, Avrupa'nın Ada'da yaptığı hataların ABD tarafından tekrarlanmasıdır. Bölgede çatışma riskini artıracak bu tür yaklaşımlara karşı Türkiye olarak KKTC'nin ve Kıbrıs Türkünün güvenliğini, huzur ve refahını garanti altına alacak adımları atmaya devam edeceğiz" ifadelerini kullandı. 

Oktay, Türkiye ve KKTC'nin bölgede oynanan oyunların farkında olduğunu belirterek, "Millet olarak kararlılıkla ve kenetlenmiş bir halde bu oyunları birlikte bozacak, geleceğe beraberce yürüyecek, bu oyunların parçası olanları da affetmeyecektir" açıklamasında bulundu.

DHA

Anahtar Kelimeler:
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat OktayABDSilah Ambargosunun KaldırılmasıGüney Kıbrıs Rum Yönetimi
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