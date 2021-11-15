Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, KKTC’de

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, ziyaretine ilişkin yaptığı açıklamada, “Kuruluşunun 38’inci yıl dönümü törenlerine katılmak, Kıbrıs Türk’ü ile her zaman bir ve beraber olduğumuzu göstermek üzere KKTC’deyiz” dedi.
DHA
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, kuruluşunun 38’inci yıl dönümü törenlerine katılmak üzere KKTC’ye geldi.
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, ziyaretine ilişkin yaptığı açıklamada, “Kuruluşunun 38’inci yıl dönümü törenlerine katılmak, Kıbrıs Türk’ü ile her zaman bir ve beraber olduğumuzu göstermek üzere KKTC’deyiz” dedi.
DHA