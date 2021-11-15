Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, KKTC’de

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, ziyaretine ilişkin yaptığı açıklamada, “Kuruluşunun 38’inci yıl dönümü törenlerine katılmak, Kıbrıs Türk’ü ile her zaman bir ve beraber olduğumuzu göstermek üzere KKTC’deyiz” dedi.