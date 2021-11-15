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Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, KKTC’de

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, kuruluşunun 38’inci yıl dönümü törenlerine katılmak üzere KKTC’ye geldi.

Hüseyin BAŞ
Hüseyin BAŞ
15 Kasım 2021 Pazartesi 10:59
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Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, KKTC’de

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, ziyaretine ilişkin yaptığı açıklamada, “Kuruluşunun 38’inci yıl dönümü törenlerine katılmak, Kıbrıs Türk’ü ile her zaman bir ve beraber olduğumuzu göstermek üzere KKTC’deyiz” dedi.

DHA

Anahtar Kelimeler:
Cumhurbaşkanı YardımcısıFuat OktayKKTC
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