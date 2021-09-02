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Cumhurbaşkanlığı Atama Kararları Resmi Gazete'de 

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından çeşitli bakanlıklar ile kurum ve kuruluşlara yapılan Atama Kararı Resmi Gazete'de yayımlandı. 

Hüseyin BAŞ
Hüseyin BAŞ
02 Eylül 2021 Perşembe 09:16
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Cumhurbaşkanlığı Atama Kararları Resmi Gazete'de 

Resmi Gazete'de yayımlanan kararla; Gençlik ve Spor Bakanlığı Müfettişliğine Sefa Yapraklı, Hazine ve Maliye Bakanlığı Vergi Başmüfettişliğine Serdar Akın, Kültür ve Turizm Bakanlığı Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığına Abdulsamet Taş, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Bilecik İl Müdürlüğüne Abdullah Ay atandı.

Tarım ve Orman Bakanlığı Başmüfettişi Salih Hartavi, Müfettişler Erdal Özkaya ve Emin Göksu; Vakıflar Genel Müdürlüğü Bursa Vakıflar Bölge Müdürü Mustafa Emek, görevden alındı. 

Uğur Kızılca Yüksek Hakem Kurulu asıl üyesi olurken, Mevlüt Sadi Su ve Alaaddin Coşkun Yüksek Hakem Kurulu yedek üyesi oldu.

DHA

Anahtar Kelimeler:
CumhurbaşkanlığıAtamaResmi Gazete
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