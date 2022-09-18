Destici: Cumhur İttifakı'nın devam etmesi lazım

Dün geceyi Erzurum'da geçiren BBP Genel Başkanı Mustafa Destici, bu sabah Büyükşehir Belediyesi'ne ait Müceldili Konağı'nda muhtarlar ve STK temsilcileri ile bir araya geldi. Şehit Muhsin Yazıcıoğlu'nun kurduğu BBP'nin 4 ay sonra 30 yılını dolduracağını belirtti. BBP'nin, Cumhur İttifakı’nın bir parçası olduğunu belirten Destici, "2023'te yapılacak seçimlerde Büyük Birlik Partisi öncelikle hedefi elbette ki Cumhur ittifakıyla birlikte Cumhurbaşkanlığı seçimlerinin kazanılması, akabinde Cumhur İttifakı’nın Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde bugün var olan çoğunluğunu koruması hatta onun üzerine çıkarılması için gayret gösterecektir. Ancak bununla birlikte Büyük Birlik Partisi önümüzdeki seçimlerde Cumhur İttifakı ile katılacak ve burada da kendi adı, kendi adayları ve kendi parti logosuyla yer alarak milletin gönlünde olan yerini sandıkta oya çevirecek ve sizlerin desteğiyle, oyuyla Meclis’te güçlü bir grupta yer alacak ve ülkesine, devletine, milletine daha fazla hizmet edecek" dedi.

Destici, tüm şehitleri bir kez daha rahmetle, minnetle ve şükranla yad ettiklerini belirterek 974’üncü yıl dönümünde Pasinler Zaferi’ni kutladığını söyledi.

ENOSİS RÜYASINI GÖRMEKTEN VAZGEÇİN

Herkesin tarihini çok iyi bilmesi gerektiğini söyleyen Destici, "Bakın tarihi iyi bilmemiz lazım. 974 sene önceye gidiyoruz. Selçuklu ile yani Türklerle Romalılar, Bizanslılar savaşıyor. Ermeniler kimin yanında, Bizans'ın yanında o dönemin ülkesi kim Bizans. Yani bugünkü Amerika, Fransa, İngiltere ve Rusya gibi. Ermeniler kimin yanında, onların yanında. Ermenileri kim kışkırtıyor, onlar kışkırtıyor. Bugün de 974 sene geçmiş aynı şeyler. Bugün de Ermenistan onlara güvenerek ne yapıyor, Azerbaycan topraklarına saldırıyor. Ama geçtiğimiz hafta da söyledim, bir kez daha söylüyorum. Ermenistan emperyalistlerin kışkırtmasıyla boyunun ölçüsüne bakmadan gücüne, kuvvetine bakmadan Türklere, Azerbaycan'a saldırıyor. Biz iki devletiz ama bir milletiz. Şuşa Anlaşması ile Azerbaycan'a bir saldırı olduğunda Türkiye karşılık verecektir. Bize de bir saldırı olursa Azerbaycan bizim yanımızda savaşa girecek. Hem Türk olmanın hem aynı millet olmanın hem de anlaşmanın bir gereğidir bu. Onun için Ermenistan'a diyoruz ki, 'Hey Ermenistan aklını başına al. Eğer bu emperyalistlerin kışkırtmasıyla Türklere, Türk milletine Azerbaycan'a ya da Türkiye'ye saldırmaya devam edersen, bil ki bu büyük Türk milletinin gücü ve kudreti seni tarih sahnesinden de coğrafyamızdan da silmeye yeter de artar bile Allah'ın izniyle. Türkün bunu yapacak gücü ve kudreti vardır onun için aklını başına al” dedi.

Amerika’nın Orta Doğu'yu karıştırıp kan gölüne çevirdiğini söyleyen Destici, şöyle devam etti:

“Şimdi de aynı şeyi Ege'de Yunanistan'la Türkiye'yi, Azerbaycan'la Ermenistan karşı karşıya getirmek istiyor. Bölgemizi ateş hattına getirip buradan da sömürü yapmaya devam ediyor. Bakın aynı Amerika Birleşik Devletleri, Güney Kıbrıs Rum Kesimi’ne uzun yıllardan beri uyguladığı silah ambargosunu kaldırdı. Bu açıktan ve aleni bir şekilde Türk devletine karşı yapılmış Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne karşı yapılmış, Türkiye Cumhuriyeti devletine karşı yapılmış, Türk milletine karşı yapılmış bir düşmanlıktır, bir hasmane tutumudur. Amerika Birleşik Devletleri açıkça diyor ki, 'Ben Kıbrıs'ta Güney Kıbrıs Rum Kesimi’nin yanındayım, Rumların yanındayım. Ege'de Yunanistan'ın yanında, Karabağ'da Ermenistan'ın yanındayım.' Şimdi biz bunu görüyoruz ve ABD bugün bu topraklarda var. Bu coğrafyada var. Lakin Yunanlara ve Kıbrıs'ta yaşayan Rumlara onların sözde devletlerinin başında olanlara diyoruz 'siz de aklınızı başınıza alın' Bugün Amerika var burada ama yarın yok. Velev ki Amerika olmaya devam etsin şöyle mi sanıyorsunuz yani Amerika sizi bizim elimizden alıp kurtaracağınızı mı ya da Amerika Birleşik Devletleri'nin desteğiyle bütün Kıbrıs adasını tekrar bir Rum adası yapacağınızı mı sanıyorsunuz. Bu enosis rüyasını görmekten vazgeçin. Barış içinde iyi komşuluk ilişkileri içerisinde yaşayıp biz de size aynı şekilde muamele edelim. Ama Amerika'ya ya da başka birisine güvenerek Türkiye'ye düşmanlık ederseniz Türk milletinin her bir ferdi, ister Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti vatandaşı olsun ister Türkiye Cumhuriyeti Devleti vatandaşı olsun ister Azerbaycan vatandaşı olsun Türk milletinin Türk milletine karşı saldırı planlarsanız hainlik planlarsanız, kahpelik planlarsanız bunun da dersini cevabını Türk milleti size misliyle geçmişte nasıl vermişse, bugün de yarın da verir bunu da böyle bilesiniz."

CHP BUNU HEP YAPIYOR

Türkiye'nin dış meselesi gibi iç meselesi olduğuna da değinen Destici, konuşmasının devamında şunları söyledi:

"İşte bu meselelerin başında bugün ekonomik meseleler gelmektedir. Özellikle Doğu Anadolu Bölgemiz, Güneydoğu Anadolu Bölgemiz yani ülkemizin Doğusu maalesef yatırımların az olduğu ya da geçmişe göre azaldığı ve işsizlik oranlarının yüksek olduğu istihdamın düşük olduğunu, milli gelirden payın az alındığı ve daha çok da buradaki vatandaşlarımızın çiftçilik, hayvancılık başta olmak üzere ticaretle esnaflık yaparak geçindiklerini biliyoruz. Bu zor ekonomik şartlarda Doğu da yaşayan vatandaşlarımızın daha da zorluk içinde olduklarını da idrakindeyiz, bilincindeyiz. Örneğin doğal gaz fiyatları dünyada 4'e 5'e katlayıp Türkiye'de de bu şekilde fiyat artışları olunca, elbette ki Antalya'da yaşayan da Erzurum'da yaşayan aynı etkilenmiyor. Çünkü Antalya'daki belki hiç doğal gaz kullanmıyor ısınmak için ya da bir ay iki ay kullanıyor. Erzurum'daki 8 ay evini ısıtmak için doğal gaz ya da odun kömür kullanmak zorunda. Aynı şey çalışma koşullarıyla da ilgili, bunun için ülkemizin batısında Akdeniz'inde insanlar daha ılıman iklimde, daha sıcak iklimde işinde gücünde rahat çalışırken doğudaki insanlarımız ağır kış şartlarında işlerini yapmakla karşı karşıya kalıyor. Giyiminden kuşamına, yemesinden içmesinden maliyetler oraya göre daha da yüksek. Bunun için biz Büyük Birlik Partisi olarak diyoruz ki Devletimiz bunu görmeli biz de inşallah bunu bugüne kadar dillendirdik. Ama bundan sonra daha güçlü bir şekilde dillendireceğiz. Erzurum'da 40- 50 sene önce yem fabrikası vardı. Şimdi hayvancılıkla uğraşanlar yem bulamıyor ya da çok yüksek fiyatlarla yem almak zorundalar. Onun içinde maliyetler çok yüksek. Aynı şey çiftçilikle uğraşan vatandaşlarımız, gübre başta olmak üzere mazot, sulu tarımda elektrik. Bunların maliyetlerinin çok yüksek olduğunu kısmen çiftçilik yapan birisi olarak biliyorum. Bu sene devletimiz, hükümet özellikle tarımda arpa, buğday şeker pancarı, fındık, çay üzüm yani açıklanan bütün taban fiyatlar gerçekten tarım üreticilerimizi memnun etti. Ben yaklaşık 10 senedir söylüyorum. Bu mazotun üzerindeki özel tüketim vergisi ve KDV çiftçiden daha doğrusu üreticiden alınmasın. İnşallah önümüzdeki dönemlerde kaldırılacağını da ümit ediyoruz. Ama şimdi Kılıçdaroğlu çıkmış üç gündür bunu söylüyor. Yarın kaldırılırsa diyecek ki 'ben söyledim kaldırdılar'. Ona göre bu kadar basit. Her konuda böyle yapıyorlar. Biz gündeme getiriyoruz, altyapısını hazırlıyoruz ve hükümet bu konuda yapmak için bir çalışma başlatıyor. Çıkmaya yakın bir zamanda da beyler hemen bir açıklama yapıp, 'Biz söyledik yaptılar'. Ne kolaymış ya o zaman sen söyle hemen yapılsın. CHP iktidarda bile bir şey yapamadı. Bugün savunma sanayiinde çok önemli adımlar attık. Bazıları bitti. İHA ve SİHA’lar, kısa menzilli füzeler gibi, kendi helikopterlerimiz gibi ama inşallah devam eden projelerimiz de 2023'te bitecek olan var 2024'te, 2025'te. Bunun için istikrarın devam etmesi lazım. Bunun için Cumhur İttifakı’nın devam etmesi lazım. Çünkü yaşadığımız dünyada genelde hep böyle olmuştur. Tarihe baktığımızda da haklı olmanız bir yere kadar. Haklı olmanız bir şey değiştirmiyor. Eğer güçlü değilseniz gelip sizi eziyorlar, sizi sömürüyorlar devletimizi parçalıyorlar, ülkemizi parçalıyorlar ve milleti perişan ediyorlar. Doğu Türkistan haklı değil mi kendi vatanları değil mi. Kırım Türkleri değil mi. Haklı olmaları hiçbir şey ifade etmiyor. Güçlü değilseniz, emperyalistler, zalimler gelip sizin vatana çöküyor."

Destici toplantının ardından Yakutiye ilçesindeki Alperen Ocakları İl Binası’nın açılışını yaptı ve Pasinler ilçesine geçerek Pasinler Zaferi törenlerine katıldı.