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Destici: HDP'nin yöneticileri dağda belirleniyor

Filiz ARGUT
Filiz ARGUT
10 Ocak 2022 Pazartesi 14:21
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Destici: HDP'nin yöneticileri dağda belirleniyor

ANKARA - Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici, HDP Diyarbakır Milletvekili Semra Güzel'nin 2017'de operasyonda öldürülen PKK'lı terörist Volkan Bora ile çekilen fotoğraflarının ortaya çıkmasıyla ilgili, "Partinin yöneticilerinin tamamı dağda belirleniyor. Kocası terör örgüt üyesi 2017 yılında güvenlik güçlerince öldürülüyor ve hanımı milletvekili yapılarak ödüllendiriliyor. Adı geçen vekilin öldürülen kocasından farklı düşüncede olmasına inanmamız mı isteniyor?" dedi.

BBP Genel Başkanı Mustafa Destici, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü nedeniyle TBMM'de Parlamento Muhabirleri Derneğini ziyaret etti. Destici, bir televizyon kanalında tasarrufa dikkat çekmek için kasaptan et almadığını hayvan kestirip toplu et aldığına ilişkin açıklamasına yönelik eleştirileri yanıtladı. Destici, Anadolu’da kışa hazırlık için kestirilen kurbanlığın kuyruğunun yağ, etinin kavurma olarak kullanıldığını söyleyerek, ailelerin diğer kışa kadar et ihtiyacını böyle karşıladıklarını söyledi.

'BAHARDA 8-10 KUZU ALIYORUM'

Destici, kendisinin de organik beslendiğini söyleyerek, "Ben onu yapıyorum. Baharda 8-10 kuzu alıyorum. Köyde birisinin sürüsüne katıyorum. İhtiyaç oldukça ucuza mal ediyoruz. Bunu sosyal medyada 'et alamıyorsanız kuzu kesin' diye lanse ettiler. Hiç de öyle değil. İnsanlar kendileri biraz daha gayret etseler daha ucuza getirebilirler. Eti süper marketten alırsan en yüksek fiyattan alırsın. Ama kenar semtlerde Kazan gibi Kızılcahamam gibi, insanlar burada ucuza satıyorlar. Kendi hayatımızı anlatıyoruz. Tükettiğim her şeyi kendimiz üretiyoruz, özellikle gıda maddelerini. Doğal, organik besleniyoruz. Hem de ucuza mal ediyoruz. Biz gidiyoruz hanımla sütü alıyoruz, yazın bahçemizde peynirimizi yapıyoruz, kışa ne kadar yetecekse. Bize onun maliyeti 30-40 lira. Biz onu kendimiz yapıyoruz. Kendi ekmeğimi, buğdayımı, elmamı yetiştiriyorum. Üzümü, bademi, cevizi kendim yetiştiriyorum. Bunlar kötü bir şey mi? Herkes kendi imkanı ölçüsünde yapabilir. Bizim köy imkanımız var, tarla bahçemiz var. İnsanın kendisi isteyince oluyor. Boş kaldığımda hemen köye gidiyorum. Bir de bunu severek yapmak lazım."

Ekonomik zorluklar olduğuna işaret eden Destici, "'Çok kazanan değil tasarruf eden zengin olur' diye Anadolu'da söz var. Kazandığını harcarsan varlıklı olabilir misin? Bunun için biz hem üretmek zorundayız hem de tasarruf etmek zorundayız, ayağımızı yorganımıza göre uzatmak zorundayız. Tasarruf devletten, bürokrasiden, yukarıdan aşağıya doğru herkes bunu gerçekleştirmeli. Amacına ulaşması için herkes yapmalı. Kendiniz etmez vatandaşa tasarruf et derseniz vatandaş buna itibar etmez" diye konuştu. 

'BUNAN İNANMAK İÇİN SAF OLMAK LAZIM'

Destici, HDP Diyarbakır Milletvekili Semra Güzel'nin 2017'de operasyonda öldürülen PKK'lı terörist Volkan Bora ile ile çekilen fotoğraflarının ortaya çıkmasıyla ilgili, "Buradaki HDP grubunun önemli bir kısmının daha önce terör örgütünde bulunduğunu, fiili görev yaptığını, teröristlerle ilişkili olduğunu, evlilik ilşkileri olduğunu söylüyorum. Terör örgütü bir kısmını dağda, bir kısmını belediyelerde, bir kısmını Meclis’te görevlendirmiş. Partinin yöneticilerinin tamamı dağda belirleniyor. Kocası terör örgüt üyesi 2017 yılında güvenlik güçlerince öldürülüyor ve hanımı milletvekili yapılarak ödüllendiriliyor. Pervin Buldan da öyle işte. Bunların bir kısmı da görülen. Adı geçen vekilin öldürülen kocasından farklı düşüncede olmasına inanmamız mı isteniyor? Buna inanmak için saf olmak lazım. Bunu Millet İttifakı bilmiyor mu? Niye hala görüşüyorlar. Seçimi kazanmak için. En masum yorumum bu" dedi.

DHA

Anahtar Kelimeler:
Mustafa DesticiBBP
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