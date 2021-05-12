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Destici, Muhsin Yazıcıoğlu'nun kabrini ziyaret etti

BÜYÜK Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici, partinin kurucu Genel Başkanı Muhsin Yazıcıoğlu'nun Ankara'daki Tacettin Dergahı'nda bulunun kabrini ziyaret ederek, dua etti.

Hüseyin BAŞ
Hüseyin BAŞ
12 Mayıs 2021 Çarşamba 14:59
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Destici, Muhsin Yazıcıoğlu'nun kabrini ziyaret etti

BBP Genel Başkanı Mustafa Destici, parti yöneticileriyle birlikte, Ramazan Bayramı arifesinde, Muhsin Yazıcıoğlu’nun kabrini ziyaret etti. Destici, mezara karanfil bırakıp, Kuran-ı Kerim okudu. Kabir ziyaretinin ardından açıklama yapan Destici, İslam coğrafyasında kan ve gözyaşının devam ettiğini belirterek, "Bir taraftan Doğu Türkistan için yüreğimiz yanarken diğer taraftan Filistin için kalbimiz kan ağlıyor. Çünkü terörist ve Siyonist İsrail devletinin sistematik bir şekilde onlarca yıldır sürdürdüğü işgal girişimi ve saldırılar devam ediyor. İsrail hem işgale hem katliama devam ediyor. Maalesef 'hür dünya' dediğimiz dünya da bunları seyrediyor. İsrail'in Filistin'in tamamını işgal etmeden durmayacak gibi bir kararlılığı var. Öbür taraftan Mescid-i Aksa’yı Müslümanlardan alma gibi sinsi bir planı ve oyunu var" dedi.

'MESCİD-İ AKSA BÜTÜN MÜSLÜMANLARIN ONURUDUR'

Türkiye'de belli kesimlerin Mescid-i Aksa'nın sadece Filistinli Müslümanların davasıymış gibi algı oluşturmaya çalıştıklarını belirten Destici, "Mescid-i Aksa bütün Müslümanların onurudur,

Peygamberimizin bütün Müslümanlara emanetidir. Selahattin Eyyubi ve onun gibi nice komutanların bize emanetidir. Bütün Müslümanların en az Filistin'de yaşayan Müslümanlar kadar buruya sahip çıkması gerekir. Biz her daim her koşulda Filistin halkının yanındayız" ifadelerini kullandı. Bu konuda Türkiye kadar güçlü ses çıkaran İslam ülkesi olmadığını dile getiren Destici, özellikle Arap ülkelerinin yöneticilerine seslenerek, İsrail'in yaptıklarına ses yükseltmeye çağırdı.

BAYRAM MESAJI

Destici, Ramazan Bayramı nedeniyle verdiği mesajda ise, "Ramazan ayının son günündeyiz. Rabbim inşallah hep birlikte milletçe, barış ve huzur içerisinde, kardeşçe nice ramazanlara eriştirsin. Başta şehit yakınlarımız olmak üzere bütün milletimizin ve tüm İslam aleminin bayramını tebrik ediyorum. Bayramın bize huzur, barış getirmesini, tüm insanlığa hayırlar getirmesini ve inşallah pandemiden kurtulmamıza vesile olmasını yüce Rabbimden niyaz ediyorum" ifadelerini kullandı.

DHA

Anahtar Kelimeler:
Mustafa DesticiMuhsin YazıcıoğluBBPMezarZiyaret
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