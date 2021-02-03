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Destici: Siyasetin mücadele alanı üniversite kampüsleri değildir

Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici, Boğaziçi Üniversitesi'ndeki eylemlere ilişkin, "Siyasetçiler ya da öğrenciler yarın, bugün düşündüklerinden farklı düşünüp farklı da davranabilirler; ancak siyasetin mücadele alanı üniversite kampüsleri değildir" dedi.

Filiz ARGUT
Filiz ARGUT
03 Şubat 2021 Çarşamba 14:32
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Destici: Siyasetin mücadele alanı üniversite kampüsleri değildir

ANKARA - BBP lideri Mustafa Destici, partisinin genel merkez binasında düzenlediği basın toplantısında, gündeme dair açıklamalarda bulundu. Destici, İzmir'de yaşanan sel felaketinde hayatını kaybeden 2 kişiye Allah'tan rahmet diledi.  Yaşanılan bu afetlerin çarpık kentleşmeden kaynaklandığını ifade eden Destici, "Yerel yönetimler başta olmak üzere, ilgili kamu kuruluşlarından vatandaşlarımıza, hepimize önemli görevler düştüğünü söylemek istiyorum. Bu tip felaketlerin, ülkemizde özellikle yönetim hatalarından kaynaklanan kayıpların, artık son bulmasını temenni ediyorum" dedi.

'NET VE KESİN BİR TAVIR SERGİLEMEK MECBURİYETİNDEYİZ'

Destici, Boğaziçi Üniversitesi'nde yaşanan olayları dikkatle takip ettiklerini söyleyerek, şunları söyledi:

"Öğrenim hayatının bütününü sosyal ve siyasi cemiyetlerin mensubu ve yöneticisi olarak tamamlamış, aynı zamanda hem öğretmen, hem de akademisyen olarak görev yapmış bir siyasetçi olarak açıklıkla ifade etmek istiyorum. Üniversite öğrencilerimiz, bu ülkenin geleceğini temsil ediyorlar. Onlara bazen katılmasak da zaman zaman söylediklerini beğenmesek de fikirlerini ifade ederlerken, hoşgörülü olmamızın ve onlara pozitif ayrımcılık yapmamızın, ülkemizin geleceğine karşı bir görev ve sorumluluk olduğunu ifade ediyorum. Ancak yaşananlara bir bütün olarak yaklaşıp, olguları birbirine karıştırırsak hata yapmış oluruz. Düşünce ve ifade özgürlüğüyle suçu birbirinden ayıran çizgi konusunda net ve kesin bir tavır sergilemek mecburiyetindeyiz. Askerimize, polisimize kurşun sıkan, savunmasız öğretmenlerimizi, vatandaşlarımızı, bebekleri öldüren canilerin ve onların destekçilerinin, üniversitelere ya da devletin herhangi bir kurumuna dair söyledikleri sözlerin hiçbir değeri, anlamı ve hükmü yoktur. Tekraren ifade ediyorum; onlarla aynı şeyleri düşünmeyebiliriz; siyasetçiler ya da öğrenciler yarın, bugün düşündüklerinden farklı düşünüp farklı da davranabilirler; ancak siyasetin mücadele alanı üniversite kampüsleri değildir."

Destici, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, 'Yeni bir anayasayı tartışma zamanı geldi' açıklamasına ilişkin ise, "Malumunuz biz önceki anayasa değiştirme süreçlerinde de aktif rol aldık. Davet edildiğimiz resmî ve gayri resmî platformlarda sunumlarda bulunduk. Büyük Birlik Partisi olarak yeni anayasa çalışmalarına her türlü katkıyı sunmaya hazırız" değerlendirmesinde bulundu.

DHA

Anahtar Kelimeler:
Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa DesticiBoğaziçi ÜniversitesiEylem
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