Galeriler Videolar Yazarlar İŞ İLANLARI
Antalya 17
açık
Gazete Sayfaları GÜNCEL Röportaj Magazin Foto Galeri Son Dakika Öne Çıkan Manşet Kültür ve Sanat Bilim ve Teknoloji TÜRKİYE SAĞLIK
BİST
1,876.88
ALTIN
766.15
DOLAR
13.42
STERLİN
17.92
EURO
15.24
500 sözleşmeli personel alınacak
500 sözleşmeli personel alınacak
Eti Maden İşletmeleri Sürekli İşçi Alımı Yapıyor
Eti Maden İşletmeleri Sürekli...
39 Sözleşmeli Personel Alınacak
39 Sözleşmeli Personel Alınacak
22 Sözleşmeli Personel Alınıyor
22 Sözleşmeli Personel Alınıyor

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: Kırım'ın yasadışı ilhakını tanımayacağız

Filiz ARGUT
Filiz ARGUT
02 Aralık 2021 Perşembe 15:45
0 Okunma
Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: Kırım'ın yasadışı ilhakını tanımayacağız

İSVEÇ - Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, İsveç’in başkenti Stokholm’de düzenlenen Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı (AGİT) 28. Dışişleri Bakanları Konsey Toplantısı'nda konuştu. Kırım'ın yasadışı ilhakının tanınmayacağını vurgulayan Bakan Çavuşoğlu, “Güney Kafkasya'da kalıcı barış için bir fırsat penceresi var” dedi.   

Bakan Çavuşoğlu konuşmasına şöyle devam etti;

“1975 Helsinki Nihai Senedi'nden bu yana küresel güvenlik büyük ölçüde değişti. Güvenlikte küreselleşmeyle birlikte terör, organize suç, İslami fobi, düzensiz göç küreselleşerek her yerde artıyor. Oysa AGİT, 1975'teki işbirliği hızından uzaktır. Aramızdaki güven eksikliğini gidererek bu işbirliği hızını yeniden canlandırmalıyız. Bunun için AGİT coğrafyasındaki güvenlik sorunlarını etkin bir şekilde ele almalıyız. Güney Kafkasya'da kalıcı barış için bir fırsat penceresi var. Minsk Grubu Eşbaşkanları da grubun daimi üyeleriyle birlikte yeni gerçeklere dayalı olarak katkılarda bulunabilirler. Ukrayna'daki krizler diplomasi ile çözülmelidir. Minks anlaşması ve uluslararası hukuka uygunluk önemlidir.”

KIRIMLILARIN VE TATARLARIN İNSAN HAKLARI İHLALLERİNDEN DE ENDİŞE DUYUYORUZ

Bakan Çavuşoğlu “Kırım'ın yasadışı ilhakını tanımayacağız. Kırımlıların ve Tatarların insan hakları ihlallerinden de endişe duyuyoruz. Gürcistan ve Moldova'da barışçıl ve sürdürülebilir çözüm çabalarını desteklemeye devam etmeliyiz. Değişen güvenlik ortamında arabuluculuk çalışmalarımızı da sonuç odaklı bir yaklaşımla benimsememiz gerekiyor. Bunun için Finlandiya ve İsviçre ile eş başkanlık yaptığımız Arabuluculuk Dostları Grubu'ndan istifade etmeliyiz” dedi.

TERÖR ÖRGÜTLERİNİN İNSANİ BOYUTLU TOPLANTILARA GİRİŞMESİNE İZİN VERİLİYOR

Ortak değerleri tehdit eden iki önemli konuya değinen Çavuşoğlu, “Birinci olarak; çeşitli AGİT ülkelerinde yabancı düşmanlığı, İslam fobi ve antisemitizmin yükselişi devam ediyor. Bu tehlikeli muamelelere göz yumamayız. İkinci olarak; bir zamanlar mutabakatla üzerinde uzlaştığımız kurallar, terör örgütlerinin insani boyutlu toplantılara girişmesine izin verilerek göz ardı ediliyor” ifadelerini kullandı.   

DHA

Anahtar Kelimeler:
Dışişleri Bakanı ÇavuşoğluKırım
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Fatih Erbakan: Asgari ücrete yüzde 50 zam yapılması lazım
Fatih Erbakan: Asgari ücrete yüzde 50 zam yapılması lazım
Hazine ve Maliye Bakanlığı'na Nureddin Nebati atandı 
Hazine ve Maliye Bakanlığı'na Nureddin Nebati atandı 
"Biraraya gelerek 'Engelli Bakanlığı'nın çalışmasını yapmamız lazım"
"Biraraya gelerek 'Engelli Bakanlığı'nın çalışmasını yapmamız lazım"
﻿
Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Röportajlar İlanlar
    Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
    Künye İletişim Sitene Ekle
    Web Tasarım: GNS Ajans