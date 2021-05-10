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Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu Suudi Arabistan’da

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, resmi temaslarda bulunmak üzere Suudi Arabistan'a geldi.

Filiz ARGUT
Filiz ARGUT
10 Mayıs 2021 Pazartesi 16:53
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Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu Suudi Arabistan’da

SUUDİ ARABİSTAN - Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, çalışma ziyareti kapsamında Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'a geldi. Bakan Çavuşoğlu sosyal medya üzerinden ziyarete ilişkin yaptığı açıklamada, "İkili ilişkilerimizi ele almak ve başta Mescid-i Aksa’daki saldırılar ve Filistin halkına yönelik zulüm olmak üzere bölgemizi ilgilendiren önemli konuları görüşmek üzere #SuudiArabistan’dayız" ifadelerini kullandı. Bakan Çavuşoğlu, Suudi mevkidaşı Prens Faysal bin Farhan bin Abdullah El Suud ile görüşecek.

DHA

Anahtar Kelimeler:
Dışişleri Bakanı ÇavuşoğluSuudi Arabistan
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