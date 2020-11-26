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Dışişleri: Fransa Senatosu'nun kararındaki Türkiye iddialarını külliyen reddediyoruz

Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, "Fransa Senatosu'nun Yukarı Karabağ ihtilafı hakkında dün kabul ettiği karar uluslararası hukukun en temel ilkelerinin, meşruiyetin ve hakkaniyetin iç politika mülahazaları uğruna hiçe sayılmasının ibretlik bir örneğidir. Kararda Türkiye’ye atfen dile getirilen temelsiz iddiaları ise külliyen reddediyoruz" denildi.

Filiz ARGUT
Filiz ARGUT
26 Kasım 2020 Perşembe 10:52
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Dışişleri: Fransa Senatosu'nun kararındaki Türkiye iddialarını külliyen reddediyoruz

ANKARA - Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, Fransa Senatosu’nun Yukarı Karabağ ihtilafı hakkında dün kabul ettiği kararın, uluslararası hukukun en temel ilkelerinin, meşruiyetin ve hakkaniyetin iç politika mülahazaları uğruna hiçe sayılmasının ibretlik bir örneği olduğu belirtildi. Kararda Türkiye’ye atfen dile getirilen temelsiz iddiaların külliyen reddedildiği belirtilerek, "Fransa Senatosu’nun bu kararı, tarafsız olması gereken Eş başkanların yürüttüğü AGİT Minsk Grubu çalışmalarının bugüne kadar meseleye neden çözüm getiremediğinin, nasıl taraflı olduğunun da açık bir göstergesidir. Ermenistan’ın önce Tovuz’da, sonra Yukarı Karabağ’da sergilediği saldırganlık ve provokasyonlar üzerine Azerbaycan gereken karşılığı vermiş ve yaklaşık 30 yıldır işgal altında bulunan topraklarını özgürleştirerek toprak bütünlüğünü tekrar sağlamıştır.

Esasen, Azerbaycan’ın sahada aldığı sonuç, BM kararlarına yansımış, Fransa’nın da Eş başkanı olduğu Minsk sürecinde kayıt altına alınmış ancak hayata geçirilememiş haklarının somutlaştırılmasıdır. Zira ilgili BM kararları Ermenilerin işgal ettiği Azerbaycan topraklarından derhal ve şartsız çekilmelerini amirdir" denildi.

'GERÇEKLERDEN KOPUK BİR ANLAYIŞIN TEZAHÜRÜ'

Fransa Senatosu'nun, Azerbaycan'a işgalden kurtardığı kendi topraklarından çekilmesi çağrısında bulunmasının ciddiye alınamayacak kadar gülünç, tarafgir ve gerçeklerden kopuk bir anlayışın tezahürü olduğu kaydedilerek, "Hiçbir makul gerekçeyle izah edilemeyecek olan bu sağduyudan yoksun karar, Fransa’nın meselenin çözümüne gerçek anlamda katkı sağlama imkanını da sınırlamaktadır. Fransa Hükümeti’nin de kabul edilemez bulacağı unsurlar içerdiği görülen kararın, yine son dönemde Fransa’da sıkça görülen Türkiye takıntısını yansıtması ise şaşırtıcı olmasa da düşündürücüdür. Türkiye’nin yakın coğrafyasında hakkın, hukukun ve meşruiyetin yanında aldığı ilkeli tutumların Fransa’da ön yargısız ve objektif bir şekilde algılanması; tarihe ya da birbiriyle alakasız konulara son derece hatalı atıflar yapılmasından kaçınılması ilişkilerimizin selameti açısından temel bir gerekliliktir" ifadesine yer verildi.

'KALICI BİR ÇÖZÜM İÇİN ÇABA GÖSTERİLMESİ YETERLİ OLACAKTIR'

30 yıldır süren Azerbaycan-Ermenistan ihtilafında gelinen aşamada, Fransa'nın artık doğru sonuçları çıkararak bölgenin istikrara kavuşması için yapıcı bir tutum benimsemesi temenni edilerek, "Bunun için mevcut gerçeklerden hareketle uluslararası hukuka uygun kalıcı bir çözüme ulaşmak üzere çaba gösterilmesi yeterli olacaktır. Türkiye, hemen yanı başında yıllardır süren bu ihtilafın bölgesel barış ve istikrara katkıda bulunacak şekilde sürdürülebilir bir çözüme kavuşturulması için diğer ortakları gibi Fransa ile de birlikte çalışmaya hazırdır" denildi.

DHA

Anahtar Kelimeler:
Fransa SenatosuDışişleri BakanlığıTürkiye
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