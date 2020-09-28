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Doğu Akdeniz’de karşımızda kim varsa Ermenistan’ın yanında da o vardır

CHP'li Muharrem İnce, 'Memleket Hareketi' kapsamında geldiği Bursa’da, Azerbaycan-Ermenistan arasındaki çatışmaya değinerek, “Doğu Akdeniz’de karşımızda kim varsa, Ermanistan’ın yanında da o vardır” dedi.

Filiz ARGUT
Filiz ARGUT
28 Eylül 2020 Pazartesi 14:43
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Doğu Akdeniz’de karşımızda kim varsa Ermenistan’ın yanında da o vardır

BURSA - CHP'li Muharrem İnce, 'Memleket Hareketi' gezileri kapsamında Bursa'ya geldi. İlk durağı Orhangazi ilçesi olan İnce, daha sonra Gemlik ilçesine geçti. Esnaf ziyaretinde bulunan İnce, koronavirüs tedbirleri konusunda uyarılarda bulundu.  

Basın mensuplarına açıklamalar yapan İnce, Ermenistan’ı yakından izlediklerini belirterek, “Etrafımızda bir ateş çemberi var. Bir yanda Doğu Akdeniz’de yaşananlar, Suriye’de yaşananlar. Doğu Akdeniz’de karşımızda kim varsa, Ermanistan’ın yanında da o vardır. Ama Türkiye güçlü bir devlettir. Hem Doğu Akdeniz’i hem Suriye’yi hem Azerbaycan’ı çözecektir. Ona inanıyorum. Gönlümüz, yüreğimiz, her şeyimiz Azerbaycan’la beraberdir” dedi.

'ÖĞRENCİLERE ÜCRETSİZ İNTERNET VERİLMELİ'

Uzaktan eğitim ile ilgili olarak da Muharrem İnce şunları söyledi:

“Kurtuluş Savaşı yıllarında Atatürk, Maarif Kongresi'ni toplamıştı. Bugünde, gezegenimiz ve ülkemiz büyük bir salgınla karşı karşıya. Bugün yapılması gereken en önemli iş, bütün öğrencilere süresiz ve ücretsiz internet verilmesi. Bir evde beş çocuk var. Bazı evlerde televizyon yok. Türkiye'nin bundan daha önemli sorunu olamaz. Acilen hükümetin, Cumhurbaşkanının bunu yapması gerekiyor. Kayıp bir nesil istemiyorsak önce çocuklarımızı düşünmemiz gerekiyor. Ekonomiden de önemli, her şeyden önemli. Onlar bizim geleceğimiz.”  

DHA

Anahtar Kelimeler:
CHPli Muharrem İnceDoğu AkdenizAzerbaycanErmenistan
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