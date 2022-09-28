Galeriler Videolar Yazarlar İŞ İLANLARI
Antalya 22
parçalı az bulutlu
Gazete Sayfaları GÜNCEL Röportaj Magazin Foto Galeri Son Dakika Öne Çıkan Manşet Kültür ve Sanat Bilim ve Teknoloji TÜRKİYE SAĞLIK
BİST
3.257,74
ALTIN
962,44
DOLAR
18,50
STERLİN
19,80
EURO
17,73
Maltepe Üniversitesi 14 Öğretim Üyesi alıyor
Maltepe Üniversitesi 14 Öğretim...
Süleyman Demirel Üniversitesi Öğretim Üyesi alacak
Süleyman Demirel Üniversitesi Öğretim...
Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi Öğretim Üyesi alacak
Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi...
Bitlis Eren Üniversitesi 28 Sözleşmeli Personel alıyor
Bitlis Eren Üniversitesi 28...

Doğu Perinçek: Dolar saltanatı çöküyor

28 Eylül 2022 Çarşamba 11:01
Doğu Perinçek: Dolar saltanatı çöküyor

İSTANBUL - Rusya Federasyonu Moskova Hükümeti Dış İlişkiler ve Uluslararası İlişkiler Bakanı Sergey Çeryomin onuruna verdiği yemek öncesi konuşan Doğu Perinçek, "Dolar saltanatı çöküyor. Dünyanın haracını yiyen ABD ekonomisi için çanlar çalıyor. Atlantik sisteminin efendisi her yerde yeniliyor" dedi.

Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek, Rusya Federasyonu Moskova Hükümeti Dış İlişkiler ve Uluslararası İlişkiler Bakanı Sergey Çeryomin onuruna bu akşam yemek verdi. Özel bir oteldeki programa Doğu Perinçek ile Sergey Ceryomin'in yanı sıra iş insanı Ünal Aysal, iş insanı Ethem Sancak, Rus yetkililer ve davetliler katıldı.


 

'ASYA UYGARLIĞININ YÜKSELİŞİNİ DURDURMA ÇABALARI BOŞUNADIR'

Yemek öncesi konuşan Doğu Perinçek, "Biz Rus ve Türk milletleri, zorluklardaki devrimci çözümü görmüş ve büyük zorluklardan devimlerle çıkmışızdır. Coğrafyalarımız eşsiz, hem Asya ve hem Avrupa'da toprağı olan iki ülkeyiz. Cesur olmak için her şeyimiz var ve koşullar elverişlidir. Dolar saltanatı çöküyor. Dünyanın haracını yiyen ABD ekonomisi için çanlar çalıyor. Atlantik sisteminin efendisi her yerde yeniliyor. Artık ABD'nin silahlı saldırganlığını dengeleyen silahlı kuvvetlerimiz var. Yaptırımlara ambargolara ve silaha başvurarak Asya Uygarlığının yükselişini durdurma çabaları boşunadır" dedi.


 

'BİZ TÜRKİYE VATANSEVERLERİ OLARAK ABD'NİN YAPTIRIMLARINA MEYDAN OKUMAKTAN ÇEKİNMİYORUZ'

Doğu Perinçek, "Dünün sözde özgürlük şampiyonları, artık ticaret özgürlüğünün ve kapitalizmin yükseliş çağındaki bütün değerlerinin düşmanı oldular. Rusya ve İran'a konulan yaptırım, Türkiye'ye yaptırımdır. Bu yaptırımları tanımak, yoksullaşmaya teslim olmaktan başka bir anlam taşımıyor. Biz Türkiye vatanseverleri olarak ABD'nin yaptırımlarına meydan okumaktan çekinmiyoruz. 'Demirden korkan trene binmesin' Biz emperyalizmin kanlı demirinden korkmayız ama onlar bizim serbest ticaretimizden bile korkuyorlar. Kaldı ki, bizim demirlerimizin gücüne bütün tarih tanıktır. Yaptırımlar, aslında Türkiye ve Rusya ekonomileri için altın fırsatlar sunuyor. Bu buluşmamızı bu nedenle 'Altın Fırsatlar Buluşması' olarak adlandırıyoruz" diye konuştu.

DHA

Anahtar Kelimeler:
Doğu PerinçekDolar
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
HÖH, Türkiye'den 100 bin oy bekliyor
HÖH, Türkiye'den 100 bin oy bekliyor
Sarıgül, Niğde'de cezaevi önünde af çağrısında bulundu
Sarıgül, Niğde'de cezaevi önünde af çağrısında bulundu
Erdoğan: HDP'yi meşrulaştırma peşinde koşanların elinde dökülen kanların izi var
Erdoğan: HDP'yi meşrulaştırma peşinde koşanların elinde dökülen kanların izi var
﻿
Galeriler Videolar Yazarlar Anketler İlanlar
    Copyright © 2022 - Tüm hakları saklıdır.
    Künye İletişim Sitene Ekle
    Web Tasarım: GNS Ajans