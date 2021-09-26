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'Elektronik haberleşme sektöründe yatırımlar yüzde 34 arttı'

ULAŞTIRMA ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, yılın ikinci çeyreğinde elektronik haberleşme sektörünün net satış gelirlerinin yüzde 18 arttığını, yatırımların ise yüzde 34 artış gösterdiğini açıkladı.

Hüseyin BAŞ
Hüseyin BAŞ
26 Eylül 2021 Pazar 15:32
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'Elektronik haberleşme sektöründe yatırımlar yüzde 34 arttı'

Bakan Karaismailoğlu, 2021 yılı ikinci çeyreğini kapsayan 'Türkiye Elektronik Haberleşme Sektörü 3 Aylık Pazar Verileri Raporu'nu değerlendirdi. Karaismailoğlu, yaptığı yazılı açıklamada, elektronik haberleşme sektörünün, diğer sektörlerin iş yapış biçimlerini etkilemesi ve verimlilik artışını sağlaması bakımından önemli olduğunu belirterek, sektörün geçmişten itibaren verilerine bakıldığında olumlu tablonun her dönem devam etmesinden memnuniyet duyduklarını ifade etti.

Yakın gelecekte kullanıma sunulacak teknolojilerin, sektörün ivmesini artırmasını beklediklerini işaret eden Karaismailoğlu, 5G ve yaygınlaşan yüksek hızlı fiber altyapıların ekonominin genelindeki toparlanma ve iyileşmeye de pozitif katkı yapacağını kaydetti. 

SEKTÖRE 3,8 MİLYAR LİRALIK YATIRIM

Bakan Karaismailoğlu, 2021 yılı ikinci çeyreğinde sektörde net satış gelirlerinin geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 18'den fazla artarak 22,1 milyar lirayı aştığına dikkati çekti. Türk Telekom ve mobil operatörlerin bu gelirdeki payının 16,1 milyar lira olduğunu belirten Karaismailoğlu, "Yatırımlarda, pandeminin başlangıcından beri görülen yüksek büyüme bu çeyrekte de devam etti. Yatırımlar, bir önceki yılın aynı dönemine göre yaklaşık yüzde 34 arttı ve 3,8 milyar lirayı aştı" dedi.

152,4 MİLYON CEP TELEFONU NUMARASI TAŞINDI

Mobil abone sayısının da 84,6 milyon olduğunu vurgulayan Karaismailoğlu, şunları kaydetti:

"Abone yaygınlığı yüzde 101,2'dir. Bu abonelerin 78,5 milyonu 4,5G abonesidir. Makineler arası iletişim abone sayısı 7 milyona ulaştı. Taşınan mobil numara sayısı toplamda 152,4 milyon olurken, bu çeyrekte ise 2,3 milyon numara taşındı. Toplam genişbant internet abone sayımız; 68,3 milyonu mobil olmak üzere 85,7 milyona çıktı ve bir önceki yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 9,3 artış kaydetti. Abone sayısında en yüksek yüzdesel artış yüzde 32,3 ile 'Eve Kadar Fiber' abone sayısında, müteakiben yüzde 13,6'lık bir oranla da 'Kablo İnternet' abone sayısında gerçekleşti. Sabit genişbant abonelerinin aylık ortalama data kullanımı 211 gigabayt olurken, mobil abonelerin aylık ortalama kullanımı ise 10,5 gigabayt'a ulaştı. Ülkemizdeki toplam fiber altyapı uzunluğu yüzde 10,2 oranında artarak 445 bin kilometreyi geçti." 

DHA

Anahtar Kelimeler:
Ulaştırma Ve Altyapı BakanıAdil KaraismailoğluHaberleşmeSektörYatırım
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