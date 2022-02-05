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Erdoğan: Çalışanlarımızın kazanç seviyelerini korumaya devam edeceğiz

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Zonguldak - Kilimli Yolu Prof. Dr. Şaban Teoman Duralı Tünelleri ile yapımı tamamlanan diğer projelerin toplu açılış törenine canlı bağlantı ile katıldı.

Meral ÇAKIR
Meral ÇAKIR
05 Şubat 2022 Cumartesi 16:13
Erdoğan: Çalışanlarımızın kazanç seviyelerini korumaya devam edeceğiz

İSTANBUL DHA -

Erdoğan: Çalışanlarımızın kazanç seviyelerini korumaya devam edeceğiz

İstanbul'daki Vahdettin Köşkü'nden Zonguldak'taki kalabalığa seslenen Erdoğan, "Sizinle Zonguldak'ta yüz yüze görüşmek için planladığımız ziyareti hava şartları sebebiyle bugüne ertelemiştik. Bugün de soğuk algınlığı sebebiyle gelemedik. Kısmet değilmiş" dedi.

"Canlı bağlantıyla da olsa açılışımızı gerçekleştirmek istedik" diyen Erdoğan, "Toplamda 3 milyar 404 milyon liralık bu yatırımların şehrimize, ülkemize, belediyelerimize hayırlı olmasını diliyorum" ifadesini kullandı.

"Gelişmelere göre enflasyon farkı olmak üzere, tüm çalışanlarımızın kazanç seviyelerini korumaya devam edeceğiz" diyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Doğal gaz, akaryakıt ve elektrik fiyatlarında yaşanan olağanüstü artışları halkımıza yansıtmamak için 2021 yılında tam 165 milyar liralık, yani neredeyse yatırım bütçemizin tamamı kadar sübvansiyon yaptık" şeklinde konuştu.

DHA

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip ErdoğanZonguldak Kilimli YoluProf. Dr. Şaban Teoman DuralıTünelYeni Çağrı
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