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Eski TBMM Danışma Meclisi Üyesi Aydın Zeki Tuğ için TBMM'de cenaze töreni düzenlendi

Vefat eden Eski TBMM Danışma Meclisi Üyesi Aydın Zeki Tuğ için TBMM'de tören düzenlendi.

06 Mart 2023 Pazartesi 12:40
Eski TBMM Danışma Meclisi Üyesi Aydın Zeki Tuğ için TBMM'de cenaze töreni düzenlendi
TBMM

Törene, Tuğ'un ailesi ve yakınlarının yanı sıra eski ve yeni milletvekilleri, TBMM Genel Sekreteri Mehmet Ali Kumbuzoğlu katıldı.

Tuğ'un naaşı, Kocatepe Camisi'nde öğle vakti kılınacak cenaze namazının ardından Gölbaşı Mezarlığında toprağa verilecek.

Kozan'da 1938'de doğan Tuğ, Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesinden mezun oldu. Tuğ, Cide, Sarıcakaya, Mihalıççık, Gazipaşa, Güdül, Seben, Eldivan kaymakamlığı, Başbakanlık Kıbrıs İşleri Koordinasyon Komitesi Genel Sekreterliği, Başbakanlık Devlet Planlama Teşkilatı uzmanlığı ve müşavirliği ile merkez valisi görevlerinde bulundu.

AA

Anahtar Kelimeler:
Aydın Zeki TuğCenaze TöreniTBMM
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