Galeriler Videolar Yazarlar İŞ İLANLARI
Antalya 27
açık
Gazete Sayfaları Röportaj Foto Galeri Son Dakika Öne Çıkan Manşet Kültür ve Sanat Bilim ve Teknoloji Türkiye Tanıtım Yazıları İstanbul Magazin
BİST
1101
ALTIN
463.264
DOLAR
7.3349
STERLİN
9.7932
EURO
8.6893
Bursaspor'da Olağanüstü Genel Kurul yarın yapılacak
Son Dakika
Bursaspor'da Olağanüstü Genel Kurul yarın...
Şehit Sözleşmeli Er Çıkın, memleketine uğurlandı
Son Dakika
Şehit Sözleşmeli Er Çıkın, memleketine...
Tartıştığı kişi tabancayla vurdu
Son Dakika
Tartıştığı kişi tabancayla vurdu
2 Rus askeri gemisi İstanbul Boğazı'ndan geçti
Son Dakika
2 Rus askeri gemisi İstanbul...

Fuat Oktay: AB'nin başka planlar içinde olması samimiyetsizliktir

CUMHURBAŞKANI Yardımcısı Fuat Oktay, "Doğu Akdeniz'de kendi kıta sahanlığımız içerisinde yürüttüğümüz faaliyetler konusunda, AB’nin bir yandan diyalog çağrısı yaparken diğer yandan başka planlar içinde olması samimiyetsizliktir" dedi.

Hüseyin BAŞ
Hüseyin BAŞ
29 Ağustos 2020 Cumartesi 11:05
0 Okunma
Fuat Oktay: AB'nin başka planlar içinde olması samimiyetsizliktir

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Twitter hesabından Doğu Akdeniz'deki gelişmelere ilişkin açıklama yaptı. Oktay, "Doğu Akdeniz'de kendi kıta sahanlığımız içerisinde yürüttüğümüz faaliyetler konusunda, AB’nin bir yandan diyalog çağrısı yaparken diğer yandan başka planlar içinde olması samimiyetsizliktir. Bizler barış ve diplomasi dilini iyi biliriz ancak mesele Türkiye’nin hak ve menfaatlerini korumaya gelince gereğini yapmakta tereddüt etmeyiz. Bunu en iyi bilenlerin başında da Fransa ve Yunanistan gelir" ifadelerini kullandı.

DHA

Anahtar Kelimeler:
Fuat OktayCumhurbaşkanı YardımcısıAB
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Bakan Dönmez: Bu gaz, 7- 8 yıllık ihtiyacı karşılar
Bakan Dönmez: Bu gaz, 7- 8 yıllık ihtiyacı karşılar
Bakan Pekcan: Yabancı plakalı kara taşıtlarının yurtta kalma süresi uzatıldı
Bakan Pekcan: Yabancı plakalı kara taşıtlarının yurtta kalma süresi uzatıldı
Bakan Selçuk: Okullarımızın kapılarını 21 Eylül'de açma çabasındayız
Bakan Selçuk: Okullarımızın kapılarını 21 Eylül'de açma çabasındayız
Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Röportajlar İlanlar
    Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim