HÖH, Türkiye'den 100 bin oy bekliyor

TEKİRDAĞ - Bulgaristan'da 2 Ekim'de yapılacak erken genel seçimlerde Hak ve Özgürlükler Hareketi (HÖH), Türkiye'de yaşayan çifte vatandaşlara, sandık başına gidip, oy kullanması çağrısında bulundu. HÖH Trakya temsilcisi Güner Çetin, hedeflerinin 40 vekil çıkarıp, koalisyon ortaklığı olduğunu belirterek, "Türkiye'deki soydaşlardan oy beklentimiz, 100 binin altında olmaması lazım; bunu hedefledik" dedi.



Bulgaristan, 2 Ekim Pazar günü erken genel seçime gidiyor. Geçen yıl 3 kez seçim yapılan ve istikrar sağlanamayan Bulgaristan'daki seçimlerde, çoğunluğunu Türklerin oluşturduğu HÖH, Türkiye'de yaşayan çifte vatandaşlardan destek bekliyor. Trakya'da HÖH Genel Başkanı Mustafa Karadayı'nın mesajının yer aldığı ve soydaşları sandık başına davet ettiği afişler asıldı. Afişlerde, 'Geçmişine sahip çık, geleceğine umutla bak' yazısı yer aldı.



HÖH Trakya temsilcisi Güner Çetin, son seçimlerde Türkiye'de yaşayan soydaşların seçime ilgi gösterip, kendilerine destek verdiğini, 124 sandıkta 93 bin oy kullanıldığını kaydetti. Pazar günü yapılacak seçimler için Türkiye'de 166 sandık kurulacağını söyleyen Çetin, şöyle konuştu:



"Bildiğiniz üzerine 1 yıl içerisinde şu an 4'üncü kez sandığa gidiyoruz. 2021 yılında 3 kez sandığa gittik. Bulgaristan da bir parlamento kuruldu, üçüncü seçimden sonra 7 parti girdi, bir koalisyon kuruldu, 9 ay ömrü oldu. Maalesef şu anda o parlamento gensoru önergesiyle lav oldu. 2 Ekim'de erken genel parlamento seçimlerine gidiyoruz. Baktığımızda tabi ki 1 yıl takviminde gerçekten Bulgaristan için 4 kez sandığa gidilmesi biraz düşündürücü. Demek ki orada bir siyası kaos var. Son seçimlerde Hak ve Özgürlükler Hareketi güzel bir oy aldı ve 34 milletvekili ile parlamentoda bizi temsil etti. 7 parti girdi 3 sırayı aldı ve ilk defa Bulgaristan tarihinde oldu. Bu bizim için çok önemli. En son seçimlerde bizler Türkiye'de yaşayan çifte vatandaşlar güzel bir katılımla güzel bir destek verdik."



TÜRKİYE'DE SANDIK SAYISI ARTTI



Geçen yapılan seçimlerin ardından Türkiye'de sandık sayısının arttığını kaydeden Çetin, "Türkiye genelinde 93 bin oy kullanıldı, 124 sandığımız vardı. Pazar günü yapılacak seçimlerde 166 sandığımız var. Bu şunu gösteriyor, bizler burada seçime hazırız. Buradan seslenmek istiyorum, tüm çifte vatandaşlarımıza; 2 Ekim'de tüm sandıklarımıza sahip çıkalım. Bulgaristan'da yaşayan soydaşlarımıza burada yaşayan çifte vatandaşlarımızın hakkını savunan partimiz Hak ve Özgürlükler Partisi'ne destek olalım. İnanıyorum ki daha güzel neticeyle Hak ve Özgürlükler'in tekrar parlamento da en az 40 milletvekiliyle temsil olması için elimizden geleni yapacağımıza inanıyorum" diye konuştu.



Bulgaristan'da güven ve istikrarın, HÖH'ün güçlü olmasıyla sağlanacağını aktaran Çetin, "Bu demek ki artık Bulgaristan'da güven ve istikrar sağlaması gerekiyor bunun da Hak ve Özgürlükler ile olacağına inanıyorum. Bu da nasıl olacak eğer 40 milletvekili yaparsak koalisyon ortağı olma ihtimali yüksek partimizin. Tabi ki şunda bizim Türkiye'deki soydaşlardan oy beklentimiz, 100 binin altında olmaması lazım bunu hedefledik Türkiye Cumhuriyeti'nde ve biz bunu yapacağımıza inanıyorum. Çalışmalarımız sürüyor, sivil toplum örgütleriyle birlikte yaptığımız çalışmalarımız güzel gidiyor" dedi.



TRAKYA'DA SEÇİM ÇALIŞMALARI SÜRÜYOR



Bulgaristan'daki çalışmalarının yanı sıra HÖH milletvekilleri ve partililer, Türkiye'de gelerek propaganda çalışmalarında bulunuyor. HÖH Haskovo Milletvekili Sezgin Mehmet ve beraberindeki heyeti, Tekirdağ ve ilçelerinde soydaşların sandık başına gidip, HÖH'e destek olmalarını istedi. Mehmet, Tekirdağ Süleymanpaşa Belediye Başkanı Cüneyt Yüksel'i ziyaret etti. Yüksel de Bulgaristan'daki seçimlerde HÖH'e ellerinden gelen desteği vereceklerini söyledi.



HÖH Genel Başkanı Mustafa Karadayı da seçim çalışmalarını Bulgaristan'da sürdürüyor. Karadayı, Bulgaristan'ın 2 ayda bir yapılacak seçimlere değil güven ve istikrara ihtiyacı olduğunu belirterek, ülkedeki durumun endişe verici olduğununun, krizleri aşmak için ilk önce siyasi krizin çözülmesi gerektiğinin altını çizdi.