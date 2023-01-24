Galeriler Videolar Yazarlar İŞ İLANLARI
Antalya
Gazete Sayfaları GÜNCEL Röportaj Magazin Foto Galeri Son Dakika Öne Çıkan Manşet Kültür ve Sanat Bilim ve Teknoloji TÜRKİYE SAĞLIK
BİST
5.372,43
ALTIN
1.171,94
DOLAR
18,81
STERLİN
23,16
EURO
20,44
Kuzguncuk'ta Boğaz'a cepheli apartmanın 1/4 hissesi satışa çıktı
Kuzguncuk'ta Boğaz'a cepheli apartmanın...
Deniz Trafik Operatörü alınacak
Deniz Trafik Operatörü alınacak
Ankara Büyükşehir Belediyesi'ndan arsa ve dükkan satışı
Ankara Büyükşehir Belediyesi'ndan arsa...
KOSGEB 12 Sözleşmeli Bilişim Personeli alacak
KOSGEB 12 Sözleşmeli Bilişim...

"Hollanda makamları net bir tavır almalı"

AK Parti Sözcüsü Çelik, "Faşistler tüm dinleri ve insani değerleri tehdit etmektedir. Hollanda makamları bu faşist saldırıya karşı net bir tavır almalıdır." dedi.

24 Ocak 2023 Salı 14:23
"Hollanda makamları net bir tavır almalı"

ANKARA - AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik, "Faşistler tüm dinleri ve insani değerleri tehdit etmektedir. Bunlara karşı ortak mücadele şarttır." ifadelerini kullandı.

Çelik, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Hollanda'nın Lahey kentinde bir kişinin Kur'an-ı Kerim'i hedef alan saldırısına tepki gösterdi.

Saldırıyı lanetlediklerini vurgulayan Çelik, şunları kaydetti:

"Hollanda makamları bu faşist saldırıya karşı net bir tavır almalıdır. İnsanlığa karşı işlenen suçlar Avrupa kentlerinde insani değerlere meydan okuyor. Bu, tüm Avrupa demokrasileri için tehdittir. Faşistler tüm dinleri ve insani değerleri tehdit etmektedir. Bunlara karşı ortak mücadele şarttır."

AA

Anahtar Kelimeler:
AK Parti Sözcüsü ÇelikHollanda
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Yeni Konut Finansman Programı'na ilişkin kanun teklifi TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda
Yeni Konut Finansman Programı'na ilişkin kanun teklifi TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda
Milli Savunma Bakanı Akar: Bu şekilde gittiği takdirde bizim tutumumuz çok net
Milli Savunma Bakanı Akar: Bu şekilde gittiği takdirde bizim tutumumuz çok net
Yeni Konut Finansman Programı ilk aşamada sabit ödemeli ve 15 yıl vadeli olacak
Yeni Konut Finansman Programı ilk aşamada sabit ödemeli ve 15 yıl vadeli olacak
﻿
Galeriler Videolar Yazarlar Anketler İlanlar
    Copyright © 2023 - Tüm hakları saklıdır.
    Künye İletişim Sitene Ekle
    Web Tasarım: GNS Ajans