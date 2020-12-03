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İnsan hakları çerçevesinde atılacak adımlar üzerinde çalışıyoruz

Adalet Bakanı Abdülhamit Gül, TBMM İnsan Haklarını İnceleme Komisyonu üyelerinin, 'insan hakları' konusunda öneri ve tavsiyelerini dinledi. Bakan Gül, "İnsan hakları çerçevesinde atılacak adımlar nelerdir, bu konu üzerinde çalışıyoruz. Geçtiğimiz yıl, Yargı Reformu Strateji Belgesi kamuoyuna açıklanmıştı. Oradaki hedeflerden biri de İnsan Hakları Eylem Planı'nın güncellenmesi" dedi.

Filiz ARGUT
Filiz ARGUT
03 Aralık 2020 Perşembe 14:37
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İnsan hakları çerçevesinde atılacak adımlar üzerinde çalışıyoruz

ANKARA - TBMM İnsan Haklarını İnceleme Komisyonu AK Partili Hakan Çavuşoğlu, başkanlığında toplandı. Komisyona katılan Adalet Bakanı Abdülhamit Gül, komisyon üyelerinin insan haklarının geliştirilmesine ilişkin somut öneri ve değerlendirmelerini dinledi. Bakan Gül, yaptığı konuşmasında ise  İnsan Haklarını İnceleme Komisyonu’nun özellikle cezaevlerinin denetlenmesi konusunda Adalet Bakanlığı’na verdiği katkıların önemine dikkat çekti. 

'ÇALIŞMALARIMIZI SÜRDÜRÜYORUZ'

Bakan Gül, İnsan Haklarıı İnceleme Komisyonu’nun özellikle cezaevleri ile ilgili ikaz ve tavsiyelerinin çok kıymetli olduğunu belirterek, "AK Parti ve Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde insan haklarını geliştirme yönünde Anayasa başta olmak üzere kanunlarda çok önemli adımlar atıldı, reformlar yapıldı. İşkenceye sıfır tolerans, insan haklarını daha da güçlendiren tüm adımlar atıldı. Yine insan hakları çerçevesinde atılacak adımlar nelerdir, bu konu üzerinde çalışıyoruz. Geçtiğimiz yıl, Yargı Reformu Strateji Belgesi kamuoyuna açıklanmıştı. Oradaki hedeflerden birisi de İnsan Hakları Eylem Planı'nın güncellenmesi. İnsanın düşüncesi, fikri, etnik aidiyeti, kökeni ne olursa olsun, neye inanırsa inansın, insan onuru her şeyin üzerindedir ve idare insanın onurunu yüceltme, korumayla mükelleftir. Bizler de eylem planı çerçevesinde çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Mülkiyet hakkı, diğer ceza yargılamasıyla ilgili hususlar, idarenin bu anlamda atması gereken diğer adımlarla ilgili de bize düşen, yapılması gereken ayrıca çalışmalar var. Elbette kanun gereken konularda da yasama üyelerinin takdirleriyle yasalaşması gereken konular var" diye konuştu.

Bakan Gül'ün, konuşmasının ardından milletvekillerinin değerlendirme, görüş ve önerilerine geçildi.

KOMİSYONDA 'ÜSLUP' TARTIŞMASI

Öte yandani Bağımsız İstanbul Milletvekili Ahmet Şık'ın, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’ya yönelik sözleri üzerine Komisyon Başkanı Çavuşoğlu, "Üslup kötü" diyerek, Şık'ın mikrofonunu kapattı.  Mikrofonunun kapatılmasına tepki gösteren Şık’a, Bakan Gül, "Burada olmayan bir bakan ile ilgili konuşmanız doğru değil" diyerek cevap verdi. Konuşmaların ardından  Adalet Bakanı Gül, TBMM Adalet Komisyonu toplantısına katılarak komisyon üyelerinin görüş ve düşüncelerini dinledi.

DHA

Anahtar Kelimeler:
Adalet Bakanı Abdulhamit GülTBMM İnsan Haklarını İnceleme Komisyonu
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