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İYİ Parti'li Usta: Bunun bedelini Türkiye öder

Filiz ARGUT
Filiz ARGUT
13 Ocak 2022 Perşembe 15:28
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İYİ Parti'li Usta: Bunun bedelini Türkiye öder

ANKARA - İYİ Parti Grup Başkan Vekili Erhan Usta, "Enflasyon oranı yüzde 1 olan bir ülkedeki 2-3 puanlık artış ile Türkiye'deki enflasyonu bir mi tutacağız? Bu, istatistik bilimine aykırı. Bu, enflasyonu küçümsemektir. Bunun bedelini bütün Türkiye öder" dedi.

İYİ Parti'li Usta, TBMM'de düzenlediği basın toplantısında ekonomiye ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Usta, uzun süredir TCMB Başkanı Şahap Kavcıoğlu'nun ortalarda görünmediğini, Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati'nin ise son televizyon programından sonra görünmediğini belirtti. Usta, "Bu işlerde sürekli beyanat vermek kadar hiç konuşmamak da iyi değil. Ayarını tutturması lazım" diye konuştu. 

İYİ Parti'li Usta, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın gelişmiş ülkelerde enflasyon oranının 4-5 katına çıktığını söylediğini hatırlatarak, "Bu yanlış bir tespittir. Bu, enflasyonu küçümsemek ve bu işi sıradanlaştırmaktır. G-20 ülkelerinin 2020 enflasyonuna bakıldığında Japonya'da yüzde 0,6, Suudi Arabistan'da yüzde 1,1, Çin'de yüzde 1,5, İsviçre'de yüzde 1,5, Endonezya'da yüzde 1,9, Fransa'da yüzde 1,8, Güney Kore'de yüzde 3,7, Brezilya'da yüzde 10, Türkiye'de yüzde 36,1, Arjantin'de ise yüzde 50'dir. Şimdi enflasyon oranı yüzde 1 olan bir ülkedeki 2-3 puanlık artış ile Türkiye'deki enflasyonu bir mi tutacağız? Bu, istatistik bilimine aykırı. Böyle bir açıklama Cumhurbaşkanı'na yakışıyor mu? Bu, enflasyonu küçümsemektir. Bunun bedelini bütün Türkiye öder. 2023 hedeflerinden sürekli bahsediyor ama 2023 hedefleri fiyasko, çöp olmuştur. Milletimizin 2023'e ilişkin hayalleri, AK Parti hükumetleri ve Erdoğan tarafından kırılmıştır. Buna rağmen sanki 2023 hiç gelmeyecekmiş gibi davranıyor. Bu da 2023 öncesi bir seçime işarettir" dedi.

DHA

Anahtar Kelimeler:
İYİ Parti Grup Başkan Vekili Erhan UstaEnflasyon
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