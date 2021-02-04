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"Kadına yönelik şiddete karşı birlikte hareket etmeliyiz"

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, "Kadına yönelik şiddet tek başına bir kamu kurumunun önleyebileceği bir konu değil. Şiddete karşı birlikte hareket etmeliyiz" dedi.

Filiz ARGUT
Filiz ARGUT
04 Şubat 2021 Perşembe 14:30
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"Kadına yönelik şiddete karşı birlikte hareket etmeliyiz"

ANKARA - Bakan Selçuk, Türkiye Kamu Çalışanları Sendikaları Konfederasyonu'nun video konferans yöntemiyle düzenlediği 'Kadın ve Mobbing' toplantısına katıldı. Burada konuşan Bakan Selçuk, bakanlığın kadınlara yönelik uygulamalarına ve çalışmalarına ilişkin açıklamada bulundu. Toplumun yarısının kadınlardan oluştuğunu ifade eden Selçuk, "Biz ne kadar kadınlarımızı güçlendirirsek o kadar da toplumuzu güçlendiririz. Güçlü kadın güçlü aile demek, güçlü aile de güçlü millet ve toplum demek" dedi.

Bakan Selçuk, kadına yönelik şiddetle ilgili de, "Kadına yönelik şiddet tek başına bir kamu kurumunun önleyebileceği bir konu değil. Şiddete karşı bütün sivil toplum kuruluşlarımız sendikalarımız, konfederasyonlarımız, akademisyenlerimizle, medyamız ve bütün toplumumuzla birlikte hareket etmeliyiz. Çünkü şiddet bütüncül olarak ele almamız gereken bir konu. Kadına yönelik şiddetin birçok türü var. Şiddetin her türlüsünü tüm insanlığa karşı işlenen bir suç olarak görüyoruz. Dolayısıyla sıfır tolerans ilkemizle de karşı çıkıyoruz" diye konuştu.

Mobbing kapsamına giren her türlü karşı eyleme karşı da duyarlı olduklarının altını çizen Bakan Selçuk, şunları kaydetti:

"Alo 170, Alo 183 hatlarına gelen şikayetlerimiz var. Görev yeri değişikliği, hakaret, kötü muameleye maruz kalma gibi bütün iddiaları ciddiyetle inceliyoruz ve gerekli soruşturma ve teftişleri başlatıyoruz. Hem psikolojik taciz olsun hem diğer şiddet ve taciz türleri olsun her türlü ayrımcılığa, şiddete karşı kadınlarımızı korumaya devam ediyoruz. Psikolojik taciz olaylarını izliyoruz, değerlendiriyoruz ve önleyici politika üretmek üzerine çalışmalar yapıyoruz. Şiddet ile mücadelemiz 'ama'sız, 'fakat'sız sürüyorsa şiddetin bir türü olan psikolojik taciz, mobbing ile mücadelemizde asla taviz vermeyeceğiz."

DHA

Anahtar Kelimeler:
Kadına Yönelik şiddetAileÇalışma Ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk
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