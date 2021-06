İSTANBUL - Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, "Yakın zamanda yapımına başlayacağımız Kanal İstanbul Projesi ile de hizmetlerimizi taçlandıracağız. Bu alternatif ticari su koridoru ile küresel lojistik etkinliğimizi artırırken, İstanbul Boğazı’nı çevresel risklerden ve kaza olasılıklarından arındıracağız" dedi. Karaismailoğlu, devam eden metro hattının üzerine harfiyat dökülmesi ile ilgili olarak da "Sorumlu olan belediyesi tarafından açıkça yapılan bu kamu malına zararın hesabını milletimiz mutlaka soracaktır" ifadelerini kullandı.



Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Halkalı ve Gayretepe -Metroları Depo Sahası İlk Ray Kaynağı Töreni'ne katıldı. Arnavutköy'de bulunan depo sahasına gelen Bakan Karaismailoğu, yetkililerden çalışmalarla ilgili bilgi ardı. Yapılan bilgilendirmenin ardından Bakan Karaismailoğu törende konuşma yaptı.



Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu,"Ulaşım ve lojistik ana planımız doğrultusunda ülkemizi dünya ile ulaşımın her modunda bağlayacak, şehirlerimiz arasında erişilebilirliği artıracak bir hareketlilik altyapısını oluşturduk. Bu süreçte demiryolları ve raylı sistemler hep odağımızda yer aldı. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı olarak uzun yıllar taş taş üzerine konmamış bu alanda 19 yıldır çok önemli işlere imza attık. 2020 yılında, süre gelen demiryolu atılımımızı bir üst seviyeye taşımak üzere Demiryolu Reformu’nu ilan ettik. Ülkemizi küresel düzeyde bir lojistik güç haline getirecek bu reform kapsamında, Bakü Tiflis Kars Demiryolu Hattı gibi projelerimizle Yeni İpek Demiryolu’nu dünyanın tercih edilen bir ticari rotası haline getirdik. Avrupa ve Asya’yı Marmaray ile bir kez daha birbirine bağlayarak, Orta Koridor’un hâkimi olduk. Mevcut konvansiyonel hatlarımızın tamamını yeniledik ve YHT hatlarımızın kapsama alanını genişleterek pek çok şehrimiz arasında seyahati hızlı, konforlu, güvenli ve çevreci bir duruma getirdik" dedi.



"KANAL İSTANBUL PROJESİ İLE DE HİZMETLERİMİZİ TAÇLANDIRACAĞIZ"



Karaismailoğlu, sözlerini şöyle sürdürdü:



"Bakanlığımızca yapımı tamamlanarak, işletmeye açılan şehir içi toplam 312 kilometrelik raylı sistem hattında yılda, 2 milyar 393 milyona yakın yolcu taşınmaktadır. Ülke genelinde yapımı devam eden toplam 11 raylı sistem hattımızın toplam uzunluğu 147 kilometredir. İstanbul yedi düvelin hayran olduğu, medeniyetlerin beşiği olan bir dünya kenti. İstanbul ve İstanbullular bizim için kaderlerine terk edemeyeceğimiz kadar kıymetli ve özel. Bugüne dek modern bir dünya kentinin ulaşım altyapısını kurmak üzere çıktığımız bu yolda, İstanbul’a Marmaray, Avrasya Tüneli, Yavuz Sultan Selim Köprüsü gibi çok önemli eserleri kazandırdık. İstanbul Havalimanı'mızla şehrimizi dünyanın transit merkezi haline getirdik. Yakın zamanda yapımına başlayacağımız Kanal İstanbul Projesi ile de hizmetlerimizi taçlandıracağız. Bu alternatif ticari su koridoru ile küresel lojistik etkinliğimizi artırırken İstanbul Boğazı’nı çevresel risklerden ve kaza olasılıklarından arındıracağız, layık olduğu huzura, temizliğe ve sakinliğe kavuşturacağız."



"5 ÖNEMLİ METRO HATTININ TOPLAM UZUNLUĞU 91 KİLOMETRE"



"İstanbul’a bugüne dek kazandırdığımız 80 kilometrelik kent içi raylı sisteme ek olarak, devam ettiğimiz 91 kilometrelik raylı sistem yaptık" diyen Karaismailoğu, "Çok yakında yapımına başlayacağımız iki metro hattının uzunlukları da 13,5 kilometredir. Projelerimiz tamamlandığında İstanbul’un kent içi raylı sistemlerinin yarısından fazlasını bakanlığımız yapmış olacaktır. İstanbul’un her noktasının raylı sistemle ulaşılabilir hale gelmesi tüm İstanbul trafiğini rahatlatacak ve İstanbulluların yaşam kalitesini arttıracaktır. İstanbul gibi benzersiz bir kente, laf değil, hizmet üretmek için var gücümüzle emek veriyor, tüm ulaşım alanlarında olduğu gibi, ‘Kent İçi Raylı Sistem’lerinin altyapılarını da vatandaşlarımızın hizmetine sunmak için çalışıyoruz" diye konuştu.



YAPIMI DEVAM EDEN METRO ÇALIŞMALARI



Bakan Karaismailoğu İstanbul'da devam eden metro çalışmaları ile ilgili de bilgi verdi. Karaismailoğu, "İstanbul’da yapımı devam eden metro hatlarımızı sıralamak gerekirse şöyle bir tablo ortaya çıkmaktadır; Bugün depo sahasında bulunduğumuz Beşiktaş-Gayrettepe-Kağıthane-Eyüp-İstanbul Havalimanı Metro Hattı ve Küçükçekmece - Halkalı-Başakşehir-Arnavutkoy-İstanbul Havalimanı Metro Hattı. Pendik-Tavşantepe-Sabiha Gökçen Havalimanı Metro Hattı, Bakırköy sahil (İDO)-İncirli-Bahçelievler-Güngören-Kirazlı Metro Hattı, Başakşehir-Çam Sakura Hastanesi-Kayaşehir Metro Hattı'nda, çalışmalar yoğun bir şekilde devam ediyor. Bu hatlara ek olarak; Altunizade-Ferah Mahallesi-Çamlıca Bosna Bulvarı Raylı Sistem hattı ve Kazlıçeşme-Sirkeci Kentsel Ulaşım ve Rekreasyon Dönüşüm projelerine de en kısa sürede başlayacağız. İstanbul’da devam eden metro hatlarımızın toplam uzunluğu 91 kilometreye ulaşmaktadır. Ayrıca 13,5 kilometrelik yeni raylı sistem hattına da başlıyoruz. 2023 yılında bunların hepsini bitiriyoruz" dedi.



"364,5 KİLOMETREYE ULAŞACAK"



Projeler tamamlandığında,İ stanbul’un hizmet veren raylı sistem ağ uzunluğunun 364,5 kilometreye ulaşacağını belirten Karaismailoğu, "Bu da İstanbul raylı sistem ağının yarısından fazlasının bakanlığımız tarafından hizmete kazandırılması gururunu bize yaşatacaktır. Şu an depo sahasında bulunduğumuz bu metro hattımız; Halkalı-Havalimanı hattında 8 istasyon bulunmakta olup, ana hat uzunluğu 31,5 kilometre olup, 2,5 kilometre de depo bağlantısı yapılacaktır. Gayrettepe Kağıthane- Havalimanı hattımız 38 kilometre olup, 9 istasyondan oluşmaktadır. Saatte 120 kilometre hıza göre tasarlanan iki hattımız, megakent İstanbul’un trafik yükünü hafifletecek, İstanbul en hızlı metroları olacaktır. Yapımı devam eden Halkalı-Başakşehir-Arnavutkoy-İstanbul Havalimanı hattımızda bugün itibarıyla; NATM tünel kazılarımızın yüzde 74’ü ve TBM tünel kazılarının yüzde 60’ını, depo bağlantı hattı NATM tünel kazısının yüzde 93’ünü tamamladık. İstasyonlarda NATM kazıları ilerlerken ayrıca 6 adet TBM ana hat kazısına devam etmektedir. Depo sahasında kazı ve dolgu imalatları tamamlandı. Depo beton imalatlarının yüzde 84’ü, demir imalatlarının yüzde 86’sı, ray montajının yüzde 80’i ile toplam 38 adet makas ray montajı bitirildi. Elektro-Mekanik imalatlarının yüzde 77’sinin tamamlandığı depo sahasını, bu yıl içinde işletmeye alacağız" şeklinde konuştu.



"ZARARIN HESABINI MİLLETİMİZ MUTLAKA SORACAKTIR"



Bakan Adi̇l Karai̇smai̇loğlu,"Bizim hükümet anlayışımızın temelinde, ‘hizmet ve eser siyaseti’ yer almaktadır. Sizlerin de çok iyi bildiği gibi; halka hizmetin ‘Hakka hizmet’ olduğuna inananlardanız. Kısa bir süre önce Sayın Cumhurbaşkanımız tarafından Kuzey Marmara Otoyolu'nun yedini kesimi olan Hasdal-Başakşehir kısmı ile Çamlıca Kulemizi hizmete açtık. Metro inşaatlarımızdaki çalışmalarımız 7/24 esasına göre devam ediyor. Başkaları gibi; hastanelerin yollarını yapmaktan imtina etmedik. Başkaları gibi, başlatılan metro hatlarını durdurmadık. Aksine daha da hızlandırdık. Ayrıca maalesef çok üzülerek söylüyorum, devam eden metro hattının üzerine hafriyat dökülen günleri de İstanbul gördü. Yapımından sorumlu olan belediyesi tarafından açıkça yapılan bu kamu malına zararın hesabını milletimiz mutlaka soracaktır. Bizler, günübirlik siyasi çekişme ve gerilimin ötesinde, yalan ve iftiralardan uzak, canla başla şehirlerimizin ve ülkemizin refahı için çalışmaya devam edeceğiz" dedi.



"SEFERBERLİK İLAN ETTİK"



"Hedefimiz olan dünyanın en büyük 10 ekonomisinden biri olma yolunda emin adımlarla ilerliyoruz" diyen Bakan Karaismailoğu, "Çin’den Avrupa’ya giden demir ipek yolunun Orta Koridoru’nda stratejik konumumuzu ülkemize en faydalı biçimde değerlendirebilmek amacıyla, demiryollarının yeniden canlanması için hükümetlerimiz döneminde ‘seferberlik’ ilan ettik.19 yılda, 1.213 kilometrelik YHT hattı inşa ettik. Toplam demiryolu ağımızı, 12 bin 803 kilometreye çıkardık. Hızlı Tren sistemi ile tanıştırdığınız ülkemizi, dünyada 8., Avrupa’da da 6'ncı YHT işleticisi ülkesi yaptık. 2023 hedeflerimiz doğrultusunda vatan toprağının her bir metrekaresine gece gündüz demeden kesintisiz hizmet götürmeye devam edeceğiz. Demiryollarının yatırımlardan aldığı oranını yüzde 60’a, demiryolu ağımızı 16 bin 675 kilometreye çıkaracağız" dedi.