Galeriler Videolar Yazarlar İŞ İLANLARI
Antalya 12
kısa süreli hafif yoğunluklu yağmur
Gazete Sayfaları GÜNCEL Röportaj Magazin Foto Galeri Son Dakika Öne Çıkan Manşet Kültür ve Sanat Bilim ve Teknoloji TÜRKİYE SAĞLIK
BİST
1,879.41
ALTIN
718.62
DOLAR
12.46
STERLİN
16.75
EURO
14.08
TİKA Uzman Yardımcısı alacak
TİKA 10 Uzman Yardımcısı...
Harran Üniversitesi Araştırma Görevlisi istihdam edecek
Harran Üniversitesi Araştırma Görevlisi...
Hakkari Üniversitesi Öğretim Üyesi Alıyor
Hakkari Üniversitesi Öğretim Üyesi...
Üsküdar Belediyesi 100 araçlık otoparkı kiraya verecek
Üsküdar Belediyesi 100 araçlık...

Karamollaoğlu: İktidar bahane üretme yeri değil

Filiz ARGUT
Filiz ARGUT
29 Aralık 2021 Çarşamba 15:29
0 Okunma
Karamollaoğlu: İktidar bahane üretme yeri değil

ANKARA - Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, "İktidar, bahane üretme yeri değil icra yeridir. İktidar halkın derdiyle dertlenme yeridir, halkın çektiği sıkıntıyı anlama yeridir" dedi.

Saadet Partisi Genel Başkanı Karamollaoğlu, parti genel merkezinde düzenlediği basın toplantısında, 2021'in zorlu geçtiğini belirterek, yeni yılın güzel olması temennisinde bulundu. 2021'in; enflasyonun, işsizliğin, TL'nin değer kaybının ve hayat pahalılığının arttığı yıl olduğunu söyleyen Karamollaoğlu, "Özellikle son dönemde bunu daha yakından ve zararını görerek yaşadık ama iktidar bu problemlerin üstesinden geleceğine, sadece ve sadece muhalefeti 'hainler' ve 'teröristler' kategorisine iterek suçu üzerinden atma gayretinin içine girdi. Bunu anlamak mümkün değil. 20 yıldır iktidarda, 20 yıldır problemleri çözemeyen muhalefete kabahat buluyor. Sınav yapacaksın, her ne hikmetse yazılıda 90'ı geçen herkes sözlü mülakatta 60'ın altına düşüyor. Allah'tan korkun. Bu ne duyarsızlık, pervasızlıktır? Adam hakkıysa ver hakkını. Dinimiz bize bunu emreder. Bunun dışındakilerin hepsi İslam'a ihanettir" diye konuştu.

Ülkenin ciddi darboğazdan geçtiğini söyleyen Karamollaoğlu, şunları söyledi:

"İktidar, bahane üretme yeri değil icra yeridir. İktidar, halkın derdiyle dertlenme yeridir, halkın çektiği sıkıntıyı anlama yeridir. Bu arkadaşlar iktidarı kendi hakları gibi görüp, burayı terk etmemek için kırk takla atmaktan vazgeçmeyecekler gibi gözüküyor. Ülkemiz bu hale düşmemeli, bu hale düşürülmemeliydi. Asgari ücrete hakikaten büyük zam yaptılar, yüzde 50. 'Tarihimizde böyle bir şey olmadı' dediler ama hafızaları epey zayıflamış anlaşılan çünkü bu arkadaşlar daha iktidara gelmeden 5 sene önce, 1996 yılında, Erbakan hoca besmeleyi çekerken yüzde 50, arkasından 6 ay içinde verdiği zamlarla yüzde 130 zam verdi. Memura da işçiye de verdi. Herkesi aynı anda ihya etti. Cumhuriyet tarihinin en büyük zammıymış, külahıma anlat. Şimdi ne oldu? Daha aradan 15-20 gün geçmeden asgari ücret yeniden açlık sınırının altına indi."

DHA

Anahtar Kelimeler:
Saadet Partisi Genel Başkanı Temel KaramollaoğluIktidar
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
TBMM'de 'kripto para' toplantısı
TBMM'de 'kripto para' toplantısı
TBMM Başkanı Şentop: Üçüncü doz aşımı Turkovac oldum
TBMM Başkanı Şentop: Üçüncü doz aşımı Turkovac oldum
Kılıçdaroğlu, HDP'li Buldan ve Sancar ile görüştü
Kılıçdaroğlu, HDP'li Buldan ve Sancar ile görüştü
﻿
Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Röportajlar İlanlar
    Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
    Künye İletişim Sitene Ekle
    Web Tasarım: GNS Ajans