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Karamollaoğlu'ndan başıboş dolaşan köpekler için 'önlem' çağrısı

Saadet Partisi (SP) Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, köpek saldırılarıyla ilgili, "Hayvanlarla bu dünyayı paylaşıyoruz, fakat onların sağlığı ve bizlerin güvenliği için artık daha ciddi önlemleri hayata geçirmek durumundayız. Sokaklar, her şeyden önce insanlar için, çocuklarımız için güvenli olmak zorunda" dedi.

Filiz ARGUT
Filiz ARGUT
23 Aralık 2021 Perşembe 16:28
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Karamollaoğlu'ndan başıboş dolaşan köpekler için 'önlem' çağrısı

ANKARA - SP Lideri Karamollaoğlu, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, sokakta başıboş dolaşan köpeklerin yol açtığı dehşet haberlerine gün geçtikçe daha fazla tanık olduklarını belirterek, "Ne yazık ki bu konuda yerel yönetimler gerekli tedbirleri almadığı gibi kanunlar da bu tehlikelere karşı yetersiz kalıyor. Hayvanlarla bu dünyayı paylaşıyoruz, fakat onların sağlığı ve bizlerin güvenliği için artık daha ciddi önlemleri hayata geçirmek durumundayız. Sokaklar, her şeyden önce insanlar için, çocuklarımız için güvenli olmak zorunda. Gelecek 10 yılda sokak köpeklerinin sayısının 60 milyonu geçeceği belirtiliyor. Bu rakam ciddi bir güvenlik ve sağlık sorununu beraberinde getirecektir. Çocuklarımızın ve vatandaşlarımızın sokaklarda huzurla yürüyebilmesi, parklarda güvenle oturabilmesi için gerekli tedbirlerin ve uygulamaların hayata geçirilmesini bekliyoruz" ifadelerini kullandı.

DHA

Anahtar Kelimeler:
Saadet Partisi (SP) Genel Başkanı Temel KaramollaoğluKöpek Saldırıları
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