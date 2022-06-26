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Kılıçdaroğlu: Adalardaki silahların ne olacağını biz onlara göstereceğiz

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, 2010 yılında Mavi Marmara gemisine yapılan saldırıda hayatını kaybeden Çetin Topçuoğlu'nun ailesini ziyaret etti. Ziyaretin ardından gündemi değerlendiren Kılıçdaroğlu, Yunanistan'ın adaları silahlandırmasıyla ilgili "Şimdi konuşsunlar, iktidara geldiğimizde o adalardaki silahların ne olacağını biz onlara göstereceğiz" ifadelerini kullandı.

Hüseyin BAŞ
Hüseyin BAŞ
26 Haziran 2022 Pazar 17:27
Kılıçdaroğlu: Adalardaki silahların ne olacağını biz onlara göstereceğiz

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, 2010 yılında İsrail Savunma Kuvvetleri'nin Mavi Marmara isimli gemiye yaptığı saldırı sırasında hayatını kaybeden Çetin Topçuoğlu'nun ailesini ziyaret etti. Topçuoğlu'nun ailesinin Beykoz'daki evinde gerçekleşen görüşme yaklaşık 1 saat sürdü. Basına kapalı gerçekleşen görüşmenin ardından açıklama yapan Kılıçdaroğlu, "İktidar olduktan sonra inşallah neler yapacağımızı, haklarını nasıl arayacağımızı, onların yanında olduğumuzu anlatmak için geldik. Mavi Marmara olayını biliyorsunuz, şehitlerimiz var. Şehitlerimizin kanı üzerinden İsrail'le pazarlık yapıldı ve bir anlaşma zemini arandı. Bunu kabul etmek mümkün değil. Bu dava bitmiş bir dava değildir, biz bu davayı kapatmış değiliz. Herkesin hakkını ve hukukunu aramak zorundayız. Siz kendi vatandaşınızın hakkını hukukunu korumayıp da ne yapacaksınız? O nedenle geldik, oturduk, konuştuk, dertleştik. Olayı anlatan kardeşimiz gözyaşlarını tutamadı. Hala bu acı yaşanıyor. Bunu çözmek zorundayız. Bazı istekleri oldu, o isteklerin de takipçisi olacağız" şeklinde konuştu.

Yunanistan'ın adaları silahlandırmasına da değinen Kılıçdaroğlu, "İktidar değişecek, iktidar olacağız. Yunan iktidarları bizim Kuvayi Milliyeci olduğumuzu biliyorlar. Bizim hangi gelenekten geldiğimizi, ülkenin çıkarlarını nasıl koruduğumuzu da gayet iyi biliyorlar. Aynı zamanda rahmetli Ecevit'i de rahmetli Erbakan'ı da çok iyi biliyorlar. Şimdi konuşsunlar, iktidara geldiğimizde o adalardaki silahların ne olacağını biz onlara göstereceğiz." dedi.

Kemal Kılıçdaroğlu konuşmasının ardından ayrılırken sokaktan geçen Yusuf isimli bir çocukla konuştu. Kılıçdaroğlu çocuğun elini öperek, sarıldı.

DHA

Anahtar Kelimeler:
Kemal KılıçdaroğluCHP
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