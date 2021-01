Kılıçdaroğlu: Aşı için sıramı bekleyeceğim

ANKARA - CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, partisinin İstanbul İl Başkanlığı tarafından düzenlenen 'Sen Varsan Biz Varız' kampanyasına, canlı bağlantı ile katıldı. Saha çalışması yapacak olan ekiplere başarılar dileyen Kılıçdaroğlu, "Öncelikle bütün yol arkadaşlarıma yürekten teşekkür ederim. Karda, yağmurda, çamurda görev yapıyorsunuz. Yaptığınız görevin ne kadar değerli ne kadar önemli olduğunun da bilincindesiniz. Bizim çabamız daha güzel bir Türkiye çabası, daha huzurlu bir Türkiye çabası, hiçbir çocuğun yatağa aç girmediği bir Türkiye çabası, her evde huzurun her evde bereketin her evde sevginin; Türkiye'de sevginin olması çabası. Bir arkadaşımızın ifade ettiği gibi yapay gündemlerle değil, suni gündemlerle değil; halkın gündemiyle yola çıkıyoruz. Halkın sorunlarıyla doğrudan doğruya ilgileniyoruz. Sorunuyla ilgilenirken o sorunu nasıl çözeceğimizi de onlara bir anlamda aktarıyoruz ve anlatıyoruz" dedi.



'GÜZEL TÜRKİYE İÇİN ALANLARDAYIZ'



Karşılıklı güvenin oluşmasını istediklerini ifade eden Kılıçdaroğlu, "Siyaset kurumuna duyulan güvenin gün geçtikçe zafiyete uğradığını biliyoruz. Ama biz halkla aramızda samimi, sıcak, gerçekten de güzel bir iletişim kurulmasını istiyoruz. Ve bunun mücadelesini yapıyoruz. Yol arkadaşlarımızın bu bağlamda yaptıkları çalışma çok önemli. Her bir vatandaşımızı ayrıca dinlemek, onların sorunlarını dinlemek, onlar hangi sorunları bizim dile getirmemizi istiyorlarsa, onları genel başkan olarak bana, il başkanı olarak size, milletvekili arkadaşlarımıza, parti yöneticilerimize bir şekliyle aktarırlarsa bundan ayrıca mutlu olurum. Dolayısıyla bu çalışmanın bir raporlaştırılması ve o raporun bir örneğinin de genel merkeze gönderilmesi benim açımdan da buradaki parti yöneticileri açısından da son derece önemli. Evet; biz varız, biz alanlardayız, çalışıyoruz, biz emek harcıyoruz; ama bütün bunları güzel Türkiye için yapıyoruz. Güzel bir gelecek için yapıyoruz. Türkiye'de hiç kimsenin sorun yaşamaması için yapıyoruz. Kavgadan uzak ama çözüme odaklı bir şekilde çalışmak, çaba harcamak istiyoruz" diye konuştu.



'AŞI İÇİN DAVET GELDİ'



Covid-19 aşı kampanyasına ilişkin de değerlendirmede bulunan Kılıçdaroğlu, "Aşılama başladı. Aşı için davet de geldi, sayın bakan aradı. Ben de vatandaş Kemal Kılıçdaroğlu olarak sıramı bekleyeceğim. Öncelikle sağlık çalışanlarının aşı olması lazım; çünkü onlar doğrudan doğruya hastalarla ilişki kuruyorlar. Onları tedavi ediyorlar. Onlar günün 24 saatinde çalışıyorlar. Eğer bugün pandemide çok ciddi bir yaygın bir tablo ortaya çıkmadıysa bunun temel nedeni bizim sağlık çalışanlarımızın gösterdikleri çabadır, verdikleri mücadeledir. O nedenle eğer bir yerde bir sağlık çalışanı görürseniz ona benim selamlarımı, saygılarımı iletirseniz çok mutlu olurum. Çünkü sağlık çalışanlarının verdiği çaba her şeyin üstünde" ifadelerini kullandı.