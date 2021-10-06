Kılıçdaroğlu: Azerbaycan'da, Türk TIR'larından ekstra para alınıyor

MERSİN - CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Azerbaycan'da yabancı nakliye TIR'larından ekstra para talep edilmezken, Türk TIR'larından 2 bin 500 dolar ekstra para istendiğini söyleyerek, "2 devlet, 1 millet güzel. Bizim TIR’lara neden farklı muamele ediyorsunuz, bunu sormayacak mıyız?" dedi.



Akdeniz ilçesindeki Nakliyeciler Sitesi'nde yer alan TIR garajında, ‘Büyük Nakliyeciler Buluşması’ düzenlendi. Buluşmaya, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun yanı sıra Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, CHP’li ilçe belediye başkanları, sivil toplum kuruluşu temsilcileri, parti yöneticileri ve nakliyeciler katıldı. Burada konuşan Kemal Kılıçdaroğlu, Mersin’in bulundurduğu liman sayesinde önemli bir lojistik merkezi olduğunu söyledi. İktidar olmaları halinde Mersin’in, sadece Türkiye’nin ve Avrupa’nın değil, dünyanın çok önemli bir merkezi haline geleceğini söyledi.



'ÇİNKOYU BU BÖLGEDE KURACAĞIMIZ MADEN RAFİNERİSİNDE İŞLEYECEĞİZ'



Yapacakları çalışmalar sayesinde, kentin Avrupa ve Amerika’ya büyük hizmet götürecek bir bölge olacağını anlatan Kılıçdaroğlu, “Allah nasip eder, iktidar olursak, göreceksiniz en geç 8-9 yıl içerisinde burası önemli bir merkez olacak. Sadece nakliye olmayacak burada. Biz aynı zamanda Hakkari’deki çinko madenini bu bölgede kuracağımız maden rafinerisinde işleyeceğiz. Madeni çok ucuz bedelle dışarı ihraç ediyoruz. Burada işlediğimiz zaman en az 50-100 kat fazlasına ihraç edeceğiz. İstanbul nüfusu azalacak ama burası İstanbul’dan sonra en büyük kent olacak. Kişi başına milli gelir 20- 25 bin dolara çıkacak. Katma değeri yüksek ürün üreteceğiz bu bölgede. Arka arkaya otomobil fabrikaları kurulacak, çünkü en rahat buradan ihracatlarını yapacaklar” dedi.



KAMYON VE TIR PLAKALARINA TAHDİT



Türkiye’de 670 bin nakliyeci bulunduğunu kaydeden Kılıçdaroğlu, bu nakliyecilerin ekonomiye 25 milyar dolarlık katkı sağladığını anlattı. Buna rağmen nakliyecilerin sahipsiz olduğunu söyleyen Kılıçdaroğlu, 50-60 tane derneğin tek bir çatı altında toplanarak örgütlenmesi gerektiğini dile getirdi. Nakliyecilerin sorunlarını detaylıca aktaran Kılıçdaroğlu, ilk olarak araç muayene ücretlerinin yüksek olmasına tepki gösterdi. Rekabetçilik açısından hurda desteğinin de verilmesi gerektiğini bildiren Kılıçdaroğlu, K1 belgelerinin devrinin önündeki engelin de kaldırılması gerektiğini ifade etti. Kılıçdaroğlu, taksi plakalarında olduğu gibi TIR ve kamyon plakalarında da tahdit olması gerektiğine vurgu yaparak, “Bu o kadar basit bir meslek değil. Bu mesleğe girenler alın teri döküyorlar, yıllarını veriyorlar. Param var 30, 40 tane 50 araç al piyasaya gir. Bu, rekabet imkanınızı düşürür, yok eder yani. Bunun da değişmesi lazım. 25 milyar dolar katkı veriyorsunuz ama bazı arkadaşların devletten KDV alacağı var. Bunu zamanında vermiyorsa devlet, faiziyle vermeli. Bu mesleğe itibar kazandırmamız lazım” diye konuştu.



‘İYİ YETİŞMİŞ BİR ŞOFÖRE HERKESİN İHTİYACI VAR’



İngiltere’de nakliye sektöründe yaşanan krizi hatırlatan Kılıçdaroğlu, “Bakın, İngiltere’de TIR’lara, kamyonlara şoför bulamıyorlar. Yakında aynı sorunu siz de yaşayacaksınız. İyi yetişmiş bir şoföre herkesin ihtiyacı var. Güzergahı iyi bilen bir şoföre herkesin ihtiyacı var. Acaba var olan iktidar bunun geleceğini düşünüyor mu? Otobüs şoförünü, TIR şoförünü, ağır vasıta şoförünü nasıl yetiştireceğiz? Bunun bir okulu olacak mı? Üniversitelerde böyle alanlar olacak mı? İnsanlar buralarda yetişecekler mi? Üniversiteden mezun olacak, stajı olacak, stajını yapacak ve yanınızda çalışacak nitelikli eleman olacak. Bunun yapılması lazım” ifadelerine yer verdi.



‘1 YIL İÇERİSİNDE SORUNLARIN TAMAMI ÇÖZÜLÜR’



Avrupa Birliği’nin gündemindeki motor emisyon standartlarına da değinen Kılıçdaroğlu, buna uygun araçların imal edilmesi ve Türkiye’nin gelecek yılları hesap ederek adımlar atması gerektiğini söyledi. Ağır vasıta şoförlerinin çalışma saatlerinin düzenlenmesi ve dinlenme zamanında rahat ortam sağlanması gerektiğini aktaran Kılıçdaroğlu, kantarların da düzenli bakımları yapılmadığı için nakliyecilere cezalar kesildiğini ifade etti.



Bazı köprü ve otoyollardaki yüksek ücretlerden bahseden Kılıçdaroğlu, iktidara geldiklerinde bu yolları kamulaştıracaklarını anlattı. Nakliyecilere mazot desteği verilmesi ve kilometre başına asgari fiyat tarifinin uygulanmasının şart olduğunu bildiren Kılıçdaroğlu, küçük ve orta ölçekli işletmelere sağlanan kolaylıklar ile desteklemelerin, nakliyecilere de verilmesini istedi. Nakliyecilerin 6 türde sigorta ödediğine dikkat çeken Kılıçdaroğlu, Avrupa’da bu karmaşıklığın tek kaleme düşürüldüğünü anlattı. Oylara değil, dertlere ve sorunlara talip olduğunu vurgulayan Kılıçdaroğlu, “Siz belki bu mesleğe girmeden önce bu sorunlar vardı. Mesleği neredeyse bırakıp emekli olacaksınız, yine bu sorunlar var ama çözülmüyor. Oysa 1 yıl içerisinde bu sorunların tamamı çözülür” dedi.



TÜRK TIR’LARINA EKSTRA ÜCRET TALEBİ



Kılıçdaroğlu, nakliyecileri ilgilendiren dış politikaya da değinerek şöyle konuştu:



“İktidar olduğumuzda inşallah Suriye ile hemen barışacağız. Mısır ile hemen barışacağız. Karşılıklı büyükelçilikleri açacağız. Suriye’den Mısır’a kadar giden yolların tamamını trafiğe açacağız. Dış politikada kavgayı değil, barışı önceleyeceğiz. Azerbaycan, Kazakistan, Kırgızistan, Rusya, burada karşılaştığınız sorunları da biliyorum. Sarp Sınır Kapısı’nda günlerce bekleyen TIR şoförlerini biliyorum. Azerbaycan’ın bizden aldığı ekstra paraları biliyorum. Sizi zorla Ro-Ro üzerinden mal taşımaya sevk ettiklerini biliyorum. 2 bin- 2 bin 500 dolar ekstra para aldıklarını biliyorum. Yabancı TIR’lardan alınmayan paraların Türk TIR’larından alındığını biliyorum. Bunlar olurken bu hükümet neden uykuda? Neden müdahale etmiyor? 2 devlet, bir millet güzel. Bizim TIR’lara neden farklı muamele ediyorsunuz, bunu sormayacak mıyız? Bir telefona bakar. Diyeceksiniz ki ‘Sen Avrupa’dan gelen yabancı TIR’lara ne yapıyorsan aynısını bize de yap. Biz sizden ayrıcalık beklemiyoruz. Bu telefon açılmıyor arkadaşlar, o nedenle sahibiniz yok.”