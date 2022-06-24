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Kılıçdaroğlu İstanbul'a hizmette 3 yıl programında konuştu

Filiz ARGUT
Filiz ARGUT
24 Haziran 2022 Cuma 15:05
Kılıçdaroğlu İstanbul'a hizmette 3 yıl programında konuştu

 İSTANBUL  - İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin düzenlediği 'İstanbul'a Hizmette 3 Yıl' programında konuşan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu "Adaleti sağlarken, adaletsizlik yapanları asla unutmayacağız." dedi.

İstanbul Kongre Merkezi'nde İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından 'İstanbul'a Hizmette 3 Yıl' programı düzenlendi. Programa, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, CHP İstanbul Milletvekili Engin Altay, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu, eski İBB Başkanı Nurettin Sözen, Millet İttifakı parti temsilcileri ve çok sayıda partili katıldı. İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu İstanbul'da yaptıklarını kürsüye çıkarak anlattı. Programda CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu da konuşma yaptı.


 

"HİÇ KİMSE UMUTSUZLUĞA KAPILMASIN" 

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu "Demokrasi olacak dedik. Demokrasi olacak ülkemizde, herkes düşüncesini özgürce ifade edecek. Hiç kimse sabahın 6'sında evine baskın yapılacak mı diye düşünmeyecek. Demokrasi olmadığını biliyoruz. Büyük baskılar olduğunu biliyoruz. Kadın erkek eşitliğinin olmadığını biliyoruz. Bir tek imzayla parlamentonun iradesinin gasbedildiğini, İstanbul Sözleşmesi'nin durdurulduğunu biliyoruz. Hiç kimse umutsuzluğa kapılmasın" dedi. 

Kemal Kılıçdaroğlu, "Millet iktidarında biz yeni bir hedef ortaya koyacağız. Merkezle yerel yönetim arasında sağlıklı bir denge kuracağız. Yerel yönetimlerin kaynaklarını güçlendireceğiz. Otopark sorunu var. Ne için yapıyoruz? Taşıt araçlarının vergisini kim alıyor? Merkez hükümet alıyor. Taşıt alım vergisi merkezi hükümet, aynı merkezi hükümet geriye dönüp diyor ki 'Otopark sorununu neden çözmediniz?" vergiyi sen alıyorsun. Biz taşıt alım vergisini, motorlu taşıtlar vergisini de benzer vergileri yerel yönetimlere devredeceğiz. Yerel yönetimler daha güçlü olacak" ifadelerini kullandı.

Kılıçdaroğlu şöyle devam etti:

"Adaleti getireceğiz, adaletin ne kadar önemli olduğunu biliyorum. Siz de biliyorsunuz. Beraber yürüdük adalet için. O zaman adaleti sağlarken. Adaletsizlik yapanları asla unutmayacağız. 

DHA

Anahtar Kelimeler:
IstanbulHizmetKemal KılıçdaroğluCHP
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