Kılıçdaroğlu, MHP'nin 'askıda ekmek' kampanyasını eleştirdi

ANKARA - CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, partisinin TBMM Grup Toplantısı'nda yaptığı konuşmada, bugün son yolculuğa uğurlanan Bekir Coşkun'un yiğit bir gazeteci olduğunu belirtti. Kılıçdaroğlu, "Bekir Coşkun, adaletten, haktan, hukuktan yana olan bir gazeteci. Sadece insan haklarını değil canlı olan herkesin hakkını ve hukukunu savunan bir gazeteci. Ağacın, kuşun, kedinin, köpeğin, her şeyin korunması gerektiğini söyleyen bir gazeteci" diye konuştu.



CHP lideri Kılıçdaroğlu, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde yapılan seçimi kazanan Cumhurbaşkanı Ersin Tatar'ı tebrik ederek, "Demokratik bir yarış gerçekleşti. Sayın Ersin Tatar cumhurbaşkanlığına seçildi. Kendisini hem Twitter üzerinden hem de doğrudan telefonla kutladım. Başarılarının sürekli olması hepimizin ortak arzusu. Umuyoruz ve diliyoruz, Kıbrıs'ın tanınması konusunda çok daha geniş, köklü bir çabayı hayata geçirir" dedi.



'MUHTARLIK SEÇİMLERİ BİRİNCİ SINIF DEMOKRASİYİ ANDIRIR'



Kılıçdaroğlu, 19 Ekim'de 'Muhtarlar Günü'nü kutladıklarını hatırlatarak, şunları kaydetti:



"Eğer diğer siyasi partiler de 'evet' derse muhtarların hakkını, hukukunu özel bir yasada düzenleyelim ve bu özel yasada yer alsın. Belediye başkanlarının, milletvekillerinin var da niye muhtarların yok? Üstelik muhtarlar gerçek anlamda demokrasiyi temsil eden kesim. Hiçbir siyasi partiye üye değil. Adıyla sanıyla çıkıyor, 'Şunları yapacağım, bana oy verin' diyor. Oyunu alıyor, geliyor koltuğuna oturuyor. Muhtarlık seçimleri birinci sınıf demokrasiyi andırır. Aynı zamanda muhtarlarla ilgili olarak bir bütçenin de olması gerekir. Bütün muhtar kardeşlerime söylüyorum. Gördüğün her siyasiye söyle, 'Neden bizim bütçemiz yok kardeşim?'. Belediyenin bütçesi var, başkan seçimle geliyor. Hizmetse ben de hizmet ediyorum. En azından evinde yiyeceği olmayana ben yardım edeyim. Sosyal yardımlar politik olarak dağıtılacağına, sosyal yardımların muhtarların eliyle dağıtılması lazım. Bir mahallede, köyde kimin yoksul olup olmadığını, kimin ihtiyaç sahibi olup olmadığını en iyi muhtar bilir. Niye devre dışı tutuyorlar?"



Hükümetin eğitim politikasını eleştiren Kılıçdaroğlu, "Neden bu ülkede 3 milyon 37 bin öğrenci internete giremiyor? 3 milyon 37 bin öğrenci internete giremiyorsa bunun sorumlusu kim? FATİH projesi ile bütün öğrencilere bilgisayar verecektin, nereye gitti o paralar? Artık internet, su gibi her evde olası lazım. O gençlere '2023' diyorsan 2023’te sandığa gidecekler. Kimden hesap soracaklarını iyi bilecekler" diye konuştu.



'NE PROJE AMA?'



MHP tarafından başlatılan 'askıda ekmek' kampanyasını eleştiren Kılıçdaroğlu, "Projeye bakın, ne proje ama? Çağ açan bir proje. Sayın Bahçeli'ye yürekten teşekkür ediyorum. 21'inci yüzyıldan söz ediyorum" dedi.



CHP lideri Kılıçdaroğlu, genç kuşağın, geleceği Türkiye'de değil yurt dışında aradığını belirterek, buna yapılan anketi paylaşarak, şunları söyledi:



"Mayıs ayında gençlere yöneltilen 'İmkanınız olsa yurt dışına yerleşip orada yaşamak ister misiniz?' sorusuna Türkiye genelinde yüzde 62,5 'evet' yanıtını verdi. AK Parti'li gençlerin yüzde 47,3'ü de 'İmkanımız olsa yurt dışına giderdik' diyor. Bu tablonun sorumlusu kim? Böyle bir gençlik yetiştirdiler. Beka sorunu, beka sorunu. Bundan daha büyük beka sorunu olur mu? Bizim yetiştirdiğimiz evlatlarımız, geleceklerini yurt dışında arıyorlar."