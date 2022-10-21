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Kılıçdaroğlu: Sandığa gideceğiz, Türkiye'yi yetkin insanlara teslim edeceğiz

21 Ekim 2022 Cuma 13:53
Kılıçdaroğlu: Sandığa gideceğiz, Türkiye'yi yetkin insanlara teslim edeceğiz

TOKAT -  CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, "Yakında sandık gelecek. Hep beraber sandığa gideceğiz. Yani efendim bugün kızdım, sandığa gitmiyorum değil. Hep beraber sandığa gideceğiz. Hep beraber oyumuzu kullanacağız. Türkiye'yi içinde bulunduğu çıkmazdan çekip çıkaracağız. Türkiye'yi yetkin insanlara teslim edeceğiz" dedi. 

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Tokat'taki 2 günlük ziyareti kapsamında bugün 2008 yılında özelleştirilen ve 2010'da kapatılarak yıkılan eski Tokat Sigara Fabrikası’nın olduğu bölgede basın açıklaması yaptı. Tokat'ta çalışan bir fabrikanın kapatılıp çürümeye terk edildiğini belirten Kılıçdaroğlu, "Bu fabrikanın hakkını sormak bana değil, Tokatlılara düşüyor. Bütün Tokatlılar desinler, 'Benim bu fabrikam ne oldu?' Bu fabrikada çalışan binlerce insan vardı. Onların evlatları vardı. Onlar okudular, büyüdüler, düğünlerini yaptılar. Çocuklarını askere gönderdiler. Helal para kazandılar. Bir fabrika enkaza dönüşüyorsa Türkiye iyi yöneltilmiyor demektir. İşin gerçeği budur. Bir fabrika enkaza dönüşüyor. Ama bütün bunlara rağmen ben umutsuz değilim. Bu milletin ferasetine, bu milletin hoşgörüsüne güveniyorum" diye konuştu.

'TÜRKİYE'Yİ İÇİNDE BULUNDUĞU ÇIKMAZDAN KURTARACAĞIZ'

Seçimin yaklaştığını ve vatandaşların sandığa gitmeleri gerektiğini aktaran Kılıçdaroğlu, şu ifadeleri kullandı:

"Seçim gelecek, sandık kurulacak. Tüm işçiler, mısır üreticileri, şeker pancarı üreticileri daha doğrusu ne ekiyorsa, ne biçiyorsa, kim çalışıyorsa, kim alın teri döküyorsa, alın terinin karşılığını alamıyorsa demokratik yollardan bir ders vermesi lazım. Bu dersi verecek olan Tokatlılardır. Bu dersi verecek olan Karslılılardır, Erzurumlulardır. Bu dersi verecek olan fabrikası kapatılan illerdir. Bitlis'te de sigara fabrikası kapatıldı. Bunu da biz biliyoruz. Kim kendi ülkesinin kalkınmasına değil de beşli çetelerin büyümesine katkı verdiyse bu milletin onlardan bir hesap sorması lazım. Demokratik yollardan. Bunu bekliyorum. Yakında sandık gelecek. Her beraber sandığa gideceğiz. Yani efendim bugün kızdım, sandığa gitmiyorum değil. Hep beraber sandığa gideceğiz. Hep beraber oyumuzu kullanacağız. Türkiye'yi içinde bulunduğu çıkmazdan çekip çıkaracağız. Türkiye'yi yetkin insanlara teslim edeceğiz. Üretimi destekleyen insanlara teslim edeceğiz. Alın teri döken, insanların hakkını teslim eden insanlara teslim edeceğiz. O zaman Türkiye'nin büyüdüğünü göreceksiniz. Geliştiğini, işsizliğin nasıl yok edildiğini göreceksiniz. Her evde huzurun olduğunu göreceksiniz. İşsizlerin olabildiğince azaldığını göreceksiniz." 

Kılıçdaroğlu açıklamasının ardından kara yolu ile Sivas'ın Koyulhisar ilçesine hareket etti. 

DHA

Anahtar Kelimeler:
Kemal KılıçdaroğluZiyaretTokat
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