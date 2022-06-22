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'Kırmızı hat' diplomasisinden olumlu sonuç

Filiz ARGUT
Filiz ARGUT
22 Haziran 2022 Çarşamba 13:46
'Kırmızı hat' diplomasisinden olumlu sonuç

ANKARA - Gıda krizinin çözümü ve Ukrayna limanlarında bekleyen tahıl yüklü gemilerin tahliyesine yönelik Türk ve Rus askeri heyetlerinin toplantısı, dün Moskova'da gerçekleştirildi. Yapıcı ve olumlu havada geçtiği bildirilen toplantıda; Türkiye, Rusya, Ukrayna ve Birleşmiş Milletler (BM) arasında görüşmeler yapılmasına yönelik anlayış oluştuğu öğrenildi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın gıda krizinin çözümüne yönelik gerçekleştirdiği diplomatik çalışmalar ve verdiği direktif kapsamında, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'ın Rusya Savunma Bakanı Sergey Şoygu ve Ukrayna Savunma Bakanı Oleksii Reznikov ile görüşmelerin ardından Türkiye, Ukrayna ve Rusya arasında kurulan 'kırmızı hat' diplomasisi olumlu sonuçlar vermeye başladı. Bu kapsamda gıda krizinin çözülmesi, Ukrayna limanlarında bekleyen tahıl yüklü ticari gemilerin tahliyesi, Borispol Havalimanı'nda kalan Türk Silahlı Kuvvetleri'ne ait uçakların Türkiye'ye emniyetle ulaşımı gibi konuları ele almak üzere Milli Savunma Bakanlığı'ndan askeri heyet, dün Rusya'ya gitti.

'Kırmızı hat' diplomasisi kapsamında görevlendirilen Türk ve Rus generaller başkanlığındaki askeri heyetlerin, başkent Moskova'da gerçekleştirdikleri görüşmenin yapıcı ve olumlu havada geçtiği öğrenildi. Başta tahıl yüklü ticari gemilerin Ukrayna limanlarından tahliyesinin ele alındığı toplantıda; sorunun çözümüne yönelik Türkiye, Rusya, Ukrayna ve BM arasında görüşmeler yapılması anlayışının oluştuğu öğrenildi. Ukrayna ve BM tarafı ile görüşmeleri takiben gelecek haftalarda Türkiye'de dörtlü bir araya gelinmesinin beklendiği bilgisi alındı.

Öte yandan Moskova'daki görüşme, ilk somut sonucunu da verdi. Uzun süren toplantının bitiminden sadece birkaç saat sonra günlerdir bekleyen Türk kuru yük gemisi, Ukrayna limanından ayrıldı. 'Azov Concord' isimli Türk gemisi, Rus ordusu ve ayrılıkçıların kontrolündeki Ukrayna'nın Mariupol limanından ayrılan ilk yabancı gemi oldu. 

DHA

Son Güncelleme: 22.06.2022 13:48
Anahtar Kelimeler:
Kırmızı Hat Diplomasisiölümlü
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