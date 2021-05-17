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Memleket Partisi kuruldu

CHP'den istifa ederek 'Memleket Hareketi'ni başlatan Muharrem İnce'nin, bir süredir hazırlıklarını sürdürdüğü Memleket Partisi kuruldu. Düzenlenen ilk toplantıda, Muharrem İnce Genel Başkan seçildi.

Hüseyin BAŞ
Hüseyin BAŞ
17 Mayıs 2021 Pazartesi 17:55
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Memleket Partisi kuruldu

CHP'nin 2018 seçimlerindeki Cumhurbaşkanı adayı olan eski Yalova Milletvekili Muharrem İnce, 4 Eylül 2020'de Memleket Hareketi'ni Sivas'tan başlattı. İnce, CHP'den istifa ederek parti kurma çalışmalarına hız verdi. Hazırlıkları tamamlanan partinin kuruluş dilekçesi, İçişleri Bakanlığı'na sunuldu. Başvurunun kabul edilmesinin ardından, İnce'nin öncülüğünde kurulan Memleket Hareketi, Memleket Partisi adıyla resmen kuruldu.

110'UNCU SİYASAL PARTİ 

Partinin kuruluşunun ardından genel merkezde kurucular kurulu ilk toplantısını yaptı. Muharrem İnce'nin genel başkan seçildiği toplantıda, Merkez Yönetim Kurulu üyeleri de belirlendi. Parti Sözcüsü Gaye Usluer, düzenlediği basın toplantısında, "Öncelikle Türkiye Cumhuriyeti siyasi tarihinde 110'uncu siyasal parti olan Memleket Partisi'nin ülkemiz için hayırlı uğurlu olmasını temenni ediyorum. 'Geleceğimizi geri alacağız' diyoruz. Bu ülkenin gençleri için, bu ülkede yaşayan herkes için Memleket Partisi olarak geleceğimizi barışla özgürlükle ve yeniden demokrasi ile taçlandırmak üzere burada bugün söz veriyoruz. Genel Merkezimizde Parti Meclisi Toplantı salonumuzda İçişleri Bakanlığından aldığımız belgeyi kurucular kurulu ile paylaştık. Ve tüzüğümüz gereği, ilk genel başkanımızı seçtik. Sayın Muharrem İnce, Memleket Partisi'nin ilk genel başkanı olarak  oy birliği ile seçildi. Bir görev paylaşımı yapıldı genel başkanımız tarafından. Ancak il ilçe teşkilatlanmalarından sonra, kasım ayında kurultayımızı yaptığımızda seçimli organlarımızla sizleri yeniden selamlayacağız" diye konuştu.

TBMM'DE PARTİ SAYISI 13'E YÜKSELDİ

Öte yandan, Muharrem İnce'nin kurduğu Memleket Partisi ile birlikte, Meclis'te temsil edilen parti sayısı 13'e yükseldi. CHP'den istifa ederek Memleket Partisi'nde kurucu üye olarak yer alan İzmir Milletvekili Mehmet Ali Çelebi, Karabük Milletvekili Hüseyin Avni Aksoy ve Yalova Milletvekili Özcan Özel, Meclis'te Memleket Partisi'ni temsil edecek.

DHA

Anahtar Kelimeler:
Memleket PartisiMuharrem İnce
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