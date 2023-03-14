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MHP'de milletvekilliği aday adaylığı süreci başladı

MHP'de 28. Dönem Milletvekilliği aday adaylığı süreci başladı. Başvurular, parti genel merkezinde yapılıyor.

14 Mart 2023 Salı 15:03
MHP'de milletvekilliği aday adaylığı süreci başladı

MHP'de, 14 Mayıs'ta gerçekleştirilecek genel seçimi için 28. Dönem Milletvekilliği aday adaylığı başvurularının yapılabilmesi amacıyla parti genel merkezinde kayıt kabul masaları kuruldu.
Parti genel merkezine sabah erken saatlerde gelen MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, aday adaylığı başvurusu için kayıt kabulün yapıldığı alanda görevlilerle sohbet etti, kolaylıklar diledi.
MHP'de parti geleneği gereği aday adaylığı başvurusunda bulunan ilk isim Genel Başkan Bahçeli oldu. Devlet Bahçeli'nin başvurusunun ardından Genel Başkan Yardımcıları İzzet Ulvi Yönter, Filiz Kılıç, Feti Yıldız ile TBMM Başkanvekili Celal Adan'ın da aralarında bulunduğu parti yetkililerinin kayıt kabul masalarına ilgili evrakları teslim etmesiyle aday adaylığı süreci başlatıldı.
Bahçeli, başvurunun ardından partililerle bir süre sohbet etti, çay içti.
21 Mart'ta sona erecek
MHP'de bugün saat 09.00'da başlayan 28. Dönem Milletvekilliği aday adaylığı başvuru süresi, 21 Mart 2023 Salı günü saat 17.00'ye kadar devam edecek.
Aday adayları belirlenen tarihler arasında MHP Genel Merkezi seçim işleri kayıt kabul birimine şahsen ve belgelerin aslıyla müracaat edecek. İşlemlerini hızlandırmak isteyen aday adayları, ön kayıt işlemlerini "https://basvuru.mhp.org.tr" internet adresinden yapabilecek.
MHP milletvekili aday adaylığı için yüzde 40 veya üstü engelli olanlardan başvuru aidatı alınmayacak. Başvuru aidatı olarak 3 bin lira Ziraat Bankası ve Yapı Kredi Bankasının Cevizlidere şubelerindeki hesaplara yatırılacak.

AA

Anahtar Kelimeler:
MHPSeçim 2023Aday
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