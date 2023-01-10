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MHP, "seçim çalışmaları" gündemiyle Kızılcahamam'da kampa girecek

MHP, 13-15 Ocak'ta "seçim çalışmaları" gündemiyle kampa girecek.

10 Ocak 2023 Salı 16:13
MHP, "seçim çalışmaları" gündemiyle Kızılcahamam'da kampa girecek

ANKARA - Genel Başkan Devlet Bahçeli başkanlığında, Kızılcahamam'da 13-15 Ocak'ta düzenlenecek kampa Merkez Yönetim Kurulu (MYK) ve Merkez Disiplin Kurulu (MDK) üyeleri ile milletvekilleri katılacak.

Ülke gündeminde yer alan konular ile iç ve dış gelişmelerin değerlendirileceği kampta, MHP'nin bu yılki milletvekili ve cumhurbaşkanlığı seçimine hazırlık kapsamında hem genel merkez hem teşkilat bazında yapacağı çalışmalar ele alınacak.

MHP'nin 3 gün sürecek ve Genel Başkan Bahçeli'nin değerlendirmelerinin olacağı geleneksel kampında, Türkiye'nin ekonomik ve siyasi gündemine ilişkin sunumlar yapılacak.

Kampta ayrıca partinin, "Adım Adım 2023, İlçe İlçe Anlatma ve Aydınlatma" ve "Adım Adım 2023, İl İl Anadolu" ile "Adım Adım 2023, Ahilerle Gününüz Bereketli Olsun" temalı program ve etkinlikleri de ele alınacak.

AA

Anahtar Kelimeler:
Seçim çalışmalarıMHPKızılcahamam
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