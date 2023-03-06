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Millet İttifakı'nın cumhurbaşkanı adayının Kemal Kılıçdaroğlu oldu

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Millet İttifakı'nı oluşturan 6 partinin cumhurbaşkanı adayı olarak açıklandı.

06 Mart 2023 Pazartesi 21:07
Millet İttifakı'nın cumhurbaşkanı adayının Kemal Kılıçdaroğlu oldu

Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu'nun ev sahipliğindeki "Liderler Buluşması"na CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Demokrat Parti Genel Başkanı Gültekin Uysal, DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan ve Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu katıldı.
Temel Karamollaoğlu, 5 saat süren toplantının ardından Saadet Partisi Genel Merkezi önünde toplananlara hitaben yaptığı konuşmada, Millet İttifakı'nın cumhurbaşkanı adayının CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu olduğunu açıkladı.

AA

Anahtar Kelimeler:
Millet İttifakıCumhurbaşkanıAdayKemal Kılıçdaroğlu
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