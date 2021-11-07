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Muharrem İnce: Şimdiden ittifak kurmuşlar

MEMLEKET Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce, ortada henüz bir seçim olmadığı için ittifak konuşmanın doğru olmadığını söyledi. İnce, "Şimdiden ittifak kurmuşlar. Birleştirsinler partileri o zaman, beraber hareket etsinler" dedi.

Hüseyin BAŞ
Hüseyin BAŞ
07 Kasım 2021 Pazar 12:39
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Muharrem İnce: Şimdiden ittifak kurmuşlar

Muharrem İnce, çeşitli ziyaretlerde bulunmak ve parti binasının açılışını yapmak için Malatya'ya geldi. Gazetecilerin sorularını cevaplayan İnce, seçimlerin yaklaştığını öne sürerek, "Televizyonlarda siyasi parti genel başkanlarının tartışmalarını istiyorum. Seçime yakın bakacağız, şapkamızı önümüze koyacağız ve ne gerekiyorsa yaparız. Ortada daha seçim yokken, ittifak konuşmanın doğru olmadığını düşünüyorum. Bu seçime yakın olacak bir iştir. Siyasi partilerin iddialarını düşürdüğüne inanıyorum. Şimdiden ittifak kurmuşlar. Birleştirsinler partileri o zaman, beraber hareket etsinler. Şu anda doğru bulmuyorum. Seçime yakın bakacağız elbet" diye konuştu. İnce, İYİ Parti Grup Başkanvekili Lütfü Türkkan'ın şehit yakına yönelik hakaret içeren ifadeleri için "Yapılanı doğru bulmuyorum" yorumunda bulundu.

DHA

Anahtar Kelimeler:
Memleket PartisiIttifakMuharrem İnce
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