Galeriler Videolar Yazarlar İŞ İLANLARI
Antalya 16
parçalı bulutlu
Gazete Sayfaları GÜNCEL Röportaj Magazin Foto Galeri Son Dakika Öne Çıkan Manşet Kültür ve Sanat Bilim ve Teknoloji TÜRKİYE SAĞLIK
BİST
2,014.07
ALTIN
792.61
DOLAR
13.88
STERLİN
18.37
EURO
15.68
Sözleşmeli Personel İstihdam Edilecek
Sözleşmeli Personel İstihdam Edilecek
Adalet Bakanlığı personel alacak
Adalet Bakanlığı personel alacak
ÖSYM personel alımı yapıyor
ÖSYM personel alımı yapıyor
170 Sözleşmeli Personel alınacak
170 Sözleşmeli Personel alınacak
Flaş Haber
1 OCAK’TA BAŞLIYOR
Kapat

Mustafa Sarıgül: Seçimlerin erken yapılmasını doğru bulmayız

Filiz ARGUT
Filiz ARGUT
10 Aralık 2021 Cuma 16:29
0 Okunma
Mustafa Sarıgül: Seçimlerin erken yapılmasını doğru bulmayız

İZMİT - Türkiye Değişim Partisi (TDP) Genel Başkanı Mustafa Sarıgül seçimlerin zamanında yapılmasını istediklerini belirterek, “Biz seçimlerin erken yapılmasını doğru bulmayız. Biz isteriz ki, seçimler zamanında yapılsın. Yapılsın ki, iktidar mazeret üretmesin” dedi.

TDP Genel Başkanı Mustafa Sarıgül, İzmit’te bir otelde partisinin üyeleri ile bir araya gelerek, basın toplantısı düzenledi. Erken seçim yapılması ihtimaliyle ilgili bir soruyu cevaplayan Sarıgül, “Türkiye Değişim Partisi, sorumluluğunun bilincinde olan bir partidir. ‘Ülke yansın, batsın, sıkıntı olsun. Dolar 30 TL, 40 TL olsun da biz yarın sabah iktidara gelelim’ anlayışındaki bir siyasi parti değildir. Türkiye Değişim Partisi önce devletimizin mutluluğunu düşünür. Sonra kendi partisini düşünür. Bizim için önce ülkemiz ve devletimiz önemlidir. Siyaset adamları karnesini 5 yılda bir alır. Biz seçimlerin erken yapılmasını doğru bulmayız. Biz isteriz ki seçimler zamanında yapılsın. Yapılsın ki iktidar mazeret üretmesin. ‘Benim daha şu kadar zamanım vardı, bu kadar zamanım vardı’ demesin” dedi.

‘BAŞKANLIK SİSTEMİNİ DOĞRU BULMUYORUZ’

Sarıgül kendisinin cumhurbaşkanı adayı olup olmayacağı yönündeki soruyu, “Önemli bir siyaset adamı, ’24 saat çok uzun bir süredir’ diyordu. Vakti, saati geldiği zaman onu da konuşuruz. Türkiye Değişim Partisi’nin ana görüşü, demokratik parlamenter sistemden yanadır. Biz, ‘Tarafsız bir cumhurbaşkanı olsun’ diyoruz. İşte yıllarca, gençliğimizde ona karşı mücadele verdiğimiz Süleyman Demirel, cumhurbaşkanı olduktan sonra hepimizin gönlünde sevgi üzerine taht kurdu. Biz tarafsız bir cumhurbaşkanı ve güçlü bir parlamento istiyoruz. Başbakan olsun. Bakanlar dışarıdan atanmasın. Dışarıdan atanan bakanların ne adı var ne de tadı var. Başkanlık sistemini doğru bulmuyoruz” diye cevapladı.

ESNAFI GEZİP, MUHTARLARI ZİYARET ETTİ

Sarıgül daha sonra esnaf ve Türkiye Muhtarlar Derneği Kocaeli Şubesi’ni ziyaret etti. Sarıgül iktidarlarında muhtarların belediye meclislerin yasal üyesi olacağını belirterek, şöyle konuştu:

“Bizim iktidarımızda belediye meclis üyeliği sistemini kaldıracağız. Meclis üyelerimiz kusura bakmasınlar, bugüne kadar yapılanlar için teşekkür ederiz. Ama artık, hangi siyasi görüşe mensup olursa olsun, seçilen muhtarlarımız belediye meclislerimizin daimi ve yasal üyesidir. Bir mahallede bir imar planı değişikliği yapılacaksa, o kararı o mahallemizin muhtarı verecek. Bir mahallede bir bina yıkılacaksa, o son imzayı muhtarımız atacak. Bir mahallede, ekonomik durumu mütevazi bir erzak dağıtılacaksa, belediye başkanlarımız onu muhtarlarımız vasıtasıyla dağıtacak. Hiçbir belediye başkanı, muhtarımızın bilgisi olmadan o mahalleye adım dahi atmayacak. Bir mahallede bir evladımızın bursa ihtiyacı varsa, üniversiteye giderken yurda ihtiyacı varsa, o mahalle muhtarımızın onayıyla çıkacak. Çünkü mahalle muhtarlarımız her evi dolaşıyor. O evde tencerelerde et mi kaynıyor, dert mi kaynıyor? Onu belediye başkanı bilemez. Muhtarlarımız bilir.”

DHA

Anahtar Kelimeler:
Mustafa SarıgülSeçimler
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Babacan: Ortak akla, istişareye, parti içi demokrasiye önem veriyoruz
Babacan: Ortak akla, istişareye, parti içi demokrasiye önem veriyoruz
Erdoğan: İnsan hak ve özgürlüklerinden dem vuranlar, insani dramlara gözlerini kapatıyor
Erdoğan: İnsan hak ve özgürlüklerinden dem vuranlar, insani dramlara gözlerini kapatıyor
Bakan Nebati: Asgari ücrette beklentileri karşılayacak bir artış yapacağız
Bakan Nebati: Asgari ücrette beklentileri karşılayacak bir artış yapacağız
﻿
Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Röportajlar İlanlar
    Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
    Künye İletişim Sitene Ekle
    Web Tasarım: GNS Ajans