Numan KurtulmuÅŸ: TerÃ¶r birkaÃ§ hain insanlÄ±k dÃ¼ÅŸmanÄ± caniden ibaret deÄŸildir

Ä°STANBUL - AK Parti Genel BaÅŸkanvekili Numan KurtulmuÅŸ ve beraberindeki AK Parti heyeti, Ä°stiklal Caddesi'nde patlamanÄ±n gerÃ§ekleÅŸtiÄŸi noktaya gelerek, hayatÄ±nÄ± kaybedenler anÄ±sÄ±na karanfil bÄ±raktÄ±. Burada aÃ§Ä±klama yapan KurtulmuÅŸ, "PKK'yla, PYD'yle kÄ±rk yÄ±ldÄ±r uÄŸraÅŸÄ±yoruz. Bunlara kim silah verir? Bunlara kim istihbarat desteÄŸi saÄŸlar? SorularÄ±n cevabÄ±nÄ± bulursanÄ±z terÃ¶rÃ¼n de arkasÄ±ndaki gerÃ§ek gÃ¼Ã§leri bulmuÅŸ olursunuz." dedi.



AK Parti Genel BaÅŸkanvekili Numan KurtulmuÅŸ, Ä°stiklal Caddesiâ€™nde terÃ¶r saldÄ±rÄ±sÄ±nÄ±n gerÃ§ekleÅŸtiÄŸi noktayÄ± ziyaret ederek hayatÄ±nÄ± kaybedenler anÄ±sÄ±na karanfil bÄ±raktÄ±. KurtulmuÅŸ, bu noktada patlamada eski eÅŸini ve kÄ±zÄ±nÄ± kaybeden Nurettin UÃ§arâ€™la bir sÃ¼re konuÅŸtu. Numan KurtulmuÅŸ daha sonra aÃ§Ä±klamalarda bulundu.



KurtulmuÅŸ, "YaralÄ±larÄ±mÄ±zÄ±n bir kÄ±smÄ± taburcu oldu. Dilerim ki geri kalan yaralÄ±lar da en kÄ±sa sÃ¼rede taburcu olur ve bÃ¶ylece bu saldÄ±rÄ±da yaralanmÄ±ÅŸ olan kardeÅŸlerimiz de tekrar hayata tutunurlar. Pazar gÃ¼nÃ¼ olayÄ±n duyulduÄŸu andan itibaren milletÃ§e gÃ¶sterdiÄŸimiz milli dayanÄ±ÅŸma fevkalade Ã¶nemlidir. Bir taraftan iÃ§imize kanlÄ± gÃ¶zyaÅŸlarÄ±mÄ±zÄ± akÄ±tacaÄŸÄ±z. DiÄŸer taraftan da dayanÄ±ÅŸma iÃ§erisinde TÃ¼rkiye'ye diz Ã§Ã¶ktÃ¼rmek isteyen, TÃ¼rkiye'yi bir ÅŸekilde uluslararasÄ± alanda kÃ¶ÅŸeye sÄ±kÄ±ÅŸtÄ±rmak isteyen terÃ¶rÃ¼ ve terÃ¶rÃ¼n arkasÄ±ndaki gÃ¼Ã§leri sevindirmeyeceÄŸiz. Birlik ve beraberlik iÃ§erisinde inÅŸallah TÃ¼rkiye bu sÃ¼reci de atlatacaktÄ±r. Mesele sadece burada bombayÄ± patlatan terÃ¶rist ya da sadece o terÃ¶ristin arkasÄ±ndaki terÃ¶r Ã¶rgÃ¼tÃ¼nden ibaret deÄŸildir. BunlarÄ± kim sahaya sÃ¼rÃ¼yorsa, bunlarÄ± vekalet savaÅŸlarÄ±nÄ±n aracÄ± olarak kimler kullanÄ±yorsa Ã¼mit ediyoruz ki en kÄ±sa zamanda terÃ¶ristin yakalandÄ±ÄŸÄ± gibi buradakilerin de yakalanmasÄ±nÄ±, arkasÄ±ndaki gÃ¼Ã§lerin de yakalanmasÄ±nÄ± temenni ediyoruz. BÃ¼tÃ¼n birimlerimiz gayretle meselenin esas yÃ¼zÃ¼nÃ¼ ortaya Ã§Ä±karmak iÃ§in Ã§abalÄ±yorlar. BÃ¼yÃ¼k bir olaÄŸanÃ¼stÃ¼ bir gayret gÃ¶steriyorlar. Birileri, bazÄ± Ã¼lkeler maalesef artÄ±k terÃ¶rÃ¼ kendi milli menfaatlerinin bir aracÄ± olarak kullanÄ±yor. Uzunca bir sÃ¼redir adÄ±na da vekalet savaÅŸlarÄ± dedikleri yani vekil tayin ettikleri taÅŸeron Ã¶rgÃ¼tler Ã¼zerinden, Ã§evreler Ã¼zerinden, maÅŸalar Ã¼zerinden sadece TÃ¼rkiye'yi deÄŸil dÃ¼nyayÄ± karÄ±ÅŸtÄ±rÄ±yorlar." dedi.



Â

"BUNLARA KÄ°M SÄ°LAH VERÄ°R?"



Numan KurtulmuÅŸ, "Vekalet savaÅŸlarÄ± dediÄŸimiz kavram biliyorsunuz son 10-15 yÄ±ldÄ±r kullanÄ±lan bir kavram. Bunun TÃ¼rkÃ§esi ÅŸudur. Elini sÄ±cak sudan soÄŸuk suya sokmadan maÅŸalarÄ± kullanarak bu bÃ¶lgeyi, bu coÄŸrafyayÄ± ve dÃ¼nyanÄ±n farklÄ± bÃ¶lgelerini bir ÅŸekilde kontrol etmek. Åžimdi ÅŸu sorunun cevabÄ±nÄ± bulursak meselenin arkasÄ±nda kimin olduÄŸunu da Ã§ok net gÃ¶rÃ¼rÃ¼z. Ä°Ã§ecek bir lokma temiz suyu olmayan, elinde yarÄ±m lokma temiz ekmeÄŸi olmayan AfrikalÄ± insanlarÄ±n eline on binlerce dolarlÄ±k silahlarÄ± vererek, Boko Haram diye bir Ã¶rgÃ¼tÃ¼ kurduran kimlerdir? DEAÅž diye bir Ã¶rgÃ¼tÃ¼ kurdurup burada bu bÃ¶lge halklarÄ±nÄ±n baÅŸÄ±na bela edenler ve birkaÃ§ ay iÃ§erisinde Suriye'nin Irak'Ä±n neredeyse tamamÄ±nÄ± iÅŸgal edecek duruma getirenler kimlerdir? PKK'yla, PYD'yle kÄ±rk yÄ±ldÄ±r uÄŸraÅŸÄ±yoruz, 1971 Eruh baskÄ±nÄ±ndan beri bu millet canÄ±yla, kanÄ±yla, malÄ±yla terÃ¶re karÅŸÄ± mÃ¼cadele veriyor. 1970'lerin baÅŸÄ±ndan itibaren PKK'ya ve ardÄ±ndan da ÅŸimdi Â YPG/PYD/PKK'ya beraber destek veren kimlerdir? Bunlara kim silah verir? Bunlara kim istihbarat desteÄŸi saÄŸlar? Bunlara kim lojistik destek saÄŸlar? Ãœlkelerinin baÅŸkentlerinde bunlara siyasi faaliyetler yapsÄ±nlar diye kimler zemin hazÄ±rlar? SorularÄ±n cevabÄ±nÄ± bulursanÄ±z terÃ¶rÃ¼n de arkasÄ±ndaki gerÃ§ek gÃ¼Ã§leri bulmuÅŸ olursunuz. TerÃ¶r, sadece bir kere daha ifade ediyorum. Sadece birkaÃ§ bin terÃ¶r Ã¶rgÃ¼tÃ¼ mensubundan, iÅŸte bir tanesi geÃ§en gÃ¼n yakalandÄ±. BirkaÃ§ saat iÃ§erisinde yakalandÄ±. Sadece birkaÃ§ tane hain, insanlÄ±k dÃ¼ÅŸmanÄ± caniden ibaret deÄŸildir." diye konuÅŸtu.



Â

"SON TERÃ–RÄ°ST KALMAYINCAYA KADAR BU MÃœCADELEMÄ°ZÄ° SÃœRDÃœRECEÄžÄ°Z"



KurtulmuÅŸ, "OnlarÄ±n arkasÄ±nda lojistik, istihbarat, siyasi ve her tÃ¼rlÃ¼ askeri desteÄŸi verenler sadece TÃ¼rkiye bakÄ±mÄ±ndan deÄŸil dÃ¼nyadaki esas sorumlularÄ±dÄ±r. Tek bir cÃ¼mle sÃ¶ylÃ¼yorum. Bu gÃ¼Ã§ler terÃ¶re destek vermekten vazgeÃ§sinler bir hafta iÃ§inde dÃ¼nyanÄ±n hiÃ§bir yerinde terÃ¶rist kalmaz. Bu kadar aÃ§Ä±k. DolayÄ±sÄ±yla bu bir insanlÄ±k suÃ§udur. TerÃ¶re destek verme. Bu insanlarÄ±n ne kabahati var? Sivil insanlar, ÅŸu caddede bizim gibi rahat bir ÅŸekilde, gÃ¼neÅŸli bir pazar gÃ¼nÃ¼ aileleriyle dolaÅŸÄ±yorlardÄ±. BÃ¶yle bir hainlik olabilir mi? BÃ¶yle bir insanlÄ±k dÃ¼ÅŸmanlÄ±ÄŸÄ± olabilir mi? Bunun Ã¼zerinden hangi siyasi gÃ¼Ã§ elde edeceksiniz? Bu sorularÄ±n cevabÄ±nÄ± bu milletimiz gayet iyi biliyor. Ve inÅŸallah sadece son terÃ¶rist kalmayÄ±ncaya kadar deÄŸil terÃ¶rÃ¼n arkasÄ±ndaki bÃ¼tÃ¼n gÃ¼Ã§ler TÃ¼rkiye'ye karÅŸÄ± bu operasyonlarÄ± yapmaktan vazgeÃ§inceye kadar bu mÃ¼cadelemizi sÃ¼rdÃ¼receÄŸiz." ÅŸeklinde konuÅŸtu. KonuÅŸmasÄ±nÄ±n ardÄ±ndan AK Parti Genel BaÅŸkanvekili Numan KurtulmuÅŸ ve beraberindekiler alandan ayrÄ±ldÄ±.