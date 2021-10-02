Oğuzhan Asiltürk, son yolculuğuna uğurlandı

ANKARA, (DHA)



Oğuzhan Asiltürk, 13 Eylül'de koronavirüs sonrası gelişen zatürreye bağlı nefes darlığı şikayetiyle İstanbul'dan getirilerek tedaviye alındığı Ankara Şehir Hastanesi'nde dün saat 09.00 sıralarında vefat etti. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, son dönemde Asiltürk'ün koroner arter hastalığı ve kalp yetmezliği tanılarıyla takip edildiğini ve kardiyak arrest (kalp durması) sonucu hayatını kaybettiğini açıkladı.

Asiltürk için bugün Ankara'da Hacı Bayram Veli Camisi'nde cenaze töreni düzenlendi. Törene Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaoğlu, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, AK Parti Genel Başkanvekilleri Numan Kurtulmuş, Binali Yıldırım, Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, siyasi partilerin temsilcileri ve çok sayıda vatandaş katıldı.

'ÇOK BÜYÜK EMEKLERİ GEÇTİ'

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş'ın kıldırdığı cenaze namazının ardından konuşma yaptı. Erdoğan, "Şu anda musallada bulunan değerli büyümüz Asiltürk Ağabeyimizi Hakk'a uğurlarken son görevimizi yapıyoruz. Gençlik yıllarımızdan itibaren tanıştığımız değerli büyüğüm Oğuzhan Ağabeyim ile birlikte uzun yıllar bir arada olduk. Özellikle devlet adamlığından tutunuz bakanlıklarıyla birlikte de siyaset hayatı içinde bu ülkeye, bu millete çok büyük emekleri geçti, gayretleri oldu. Dualarımızı ihmal etmediğimize inanıyorum. Haklarımızı helal ettik. Tüm ailesine tüm camiaya başsağlığı diliyoruz" dedi.

Dua edilmesinin ardından Oğuzhan Asiltürk'ün tabutu omuzlara alınarak cami avlusundan çıkarıldı. Erdoğan da bir süre Asiltürk'ün tabutuna omuz verdi. Asiltürk'ün cenazesi, Cebeci Asri Mezarlığı'nda toprağa verildi.

1935 Malatya Hekimhan doğumlu olan Oğuzhan Asiltürk, ilkokul ve ortaokul ile liseyi Malatya'da okudu, üniversite eğitimini ise İstanbul Teknik Üniversitesi İnşaat Fakültesi'nde tamamladı. Asiltürk, serbest müşavir mühendislik, 14'üncü ve 15'inci dönem Ankara; 19'uncu, 20'nci ve 21'inci dönem Malatya milletvekilliği yaptı. Asiltürk, İçişleri Bakanlığı ile Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı görevlerinde bulundu. Oğuzhan Asiltürk, evli ve 4 çocuk babasıydı.

KARAMOLLAOĞLU: DAVASINDAN TAVİZ VERMEDİ

Oğuzhan Asiltürk'ün cenaze törenine katılan Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, DHA'ya yaptığı açıklamada, Asiltürk'ün davasından hiç taviz vermediğine vurgu yaparak, "İstikrarlı bir şekilde hayatını böylece tamamladı. Biz ona olan varsa bütün herkes haklarını helal etti. İnşallah o da helal eder, diye ümit ediyoruz. Allah makamını cennet eylesin" dedi.

Fazilet Partisi 19'uncu ve 20'nci Dönem Tokat Milletvekili Ahmet Feyzi İnceöz ise "'Milli Görüş'ün son büyük liderlerindendi. Erbakan hocamızın sağ koluydu ve beraber çok çalışmışlığımız var. Kendisinden çok istifade ettik, destek gördük. Mesai arkadaşlığımız dışında ailece de görüştüğümüz çok muhterem; ailesinde de davasını, inancını yaşayan, alçak gönüllü, mütevazı bir şahsiyetti" diye konuştu.

'GAYRETLERİ UNUTULAMAZ'

Eski Saadet Partisi Milletvekili Zeki Çelik de "Bizim gerçekten çok değer verdiğimiz, çok kıymetli bir büyüğümüzdü. Hem devlet tecrübesi hem siyasi tecrübesi hem de yol göstericiliği ile her zaman bize örnek olmuştur. Bu konuda birçok şeylerine şahit olduk. Hep doğruya, iyiye, güzele yönlendiren faaliyetlerde bulunmuştu. Bazılarına biraz katı gibi görünüyor olabilir; ama doğruyu söylediği için insanların hoşuna pek gitmiyor olabilirdi. Çok genç yaşta içişleri bakanlığı yaptı. O içişleri bakanlığı döneminde bilhassa muhafazakar yapıdaki insanların o bakanlık bünyesi içerisinde yer alıp mesafe katetmesi noktasında çığır açmıştır. Bu konuda gerçekten o gayretleri unutulamaz. Bugün ortada hakikaten sağ duyu sahibi insanların, bu memleketi yönetenlerin bulunduğu bir şeyin temelinde Oğuzhan beyin çok büyük katkıları vardır" dedi.

'MÜCAHİT BİRİSİYDİ'

Saadet Partisi Yüksek İstişare Kurulu üyesi Yasin Hatiboğlu da "Ülkeyi düşünmesinin ötesinde hiçbir meselesi yoktu. Siyasi görüşler, görüntüler, tartışmalar; onun hep dışındaydı. Sadece büyük bir Türkiye, yeniden büyük bir Türkiye; ideali, hedefi buydu. Bunun için çalıştı" dedi. Saadet Partisi Yönetim Kurulu üyesi Durmuş Şafak ise "Mücahit birisiydi. Dava adamıydı. İnandığını ne pahasına olursa olsun yaşayan biriydi. Doğru bildiğini, hak bildiğini her zeminde her yerde söyleyen birisiydi. Kendisine dua ediyoruz ve ölene kadar da dua edeceğiz. Bizim açımızdan, gençliğimiz açısından güzel bir örnekti. İslam adalet demektir; bunu öğretti bize Oğuzhan bey. İslam kul hakkına riayet demektir; bunu öğretti" diye konuştu.