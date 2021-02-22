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'Özlem Zengin'e yönelik saldırıları kınıyorum'

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, AK Parti Grup Başkanvekili Özlem Zengin'e yönelik sosyal medyadaki saldırıları kınadığını açıkladı.

Hüseyin BAŞ
Hüseyin BAŞ
22 Şubat 2021 Pazartesi 09:27
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'Özlem Zengin'e yönelik saldırıları kınıyorum'

Bakan Gül, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Sosyal medyada türeyen ahlaksızlık ve itibar suikastları her geçen gün şiddetini artıyor. Tokat Milletvekilimiz, Grup Başkan Vekilimiz Özlem Zengin Hanıma yönelik ahlaksız ve seviyesiz saldırıyı kınıyorum. Bu eylemlere karşı hukuk, gereği neyse yapacaktır" dedi.

ÇELİK: HUKUK ÖNÜNDE HESABI SORULACAKTIR

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik de, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, Zengin'e yönelik saldırıları kınadığını bildirdi. Çelik, "Bu saldırılara siyasi olarak hakettiği cevabı vermeye devam edeceğiz. Hukuk önünde bu çirkinliklerin ve ahlaksızlıkların hesabı sorulacaktır. Grup Başkanvekilimiz Özlem Zengin'i hedef alan bu ahlaksız ve saldırgan dil herkes tarafından lanetlenmelidir. Bu dili kullanabilen birinin her türlü kötülüğün peşinden koşacağına kuşkumuz yok. Kötülüğün ahlaksız dilini mahkum ediyoruz" ifadesini kullandı.

DHA

Anahtar Kelimeler:
Abdulhamit GülÖmer ÇelikÖzlem ZenginAK PartiTwitter
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