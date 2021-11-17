Öztrak: Merkez Bankası araç bağımsızlığına sahip değil

AFYONKARAHİSAR - CHP Parti Sözcüsü Faik Öztrak, "Merkez Bankası bugün Türkiye'de araç bağımsızlığına sahip değil. Merkez Bankası ekonomi hedefini seçilmişlerle birlikte belirler. Ama ekonomi hedefi belirlendiği andan itibaren Merkez Bankası elindeki tüm araçları o enflasyonu gerçekleştirmek için kullanıp kullanmamakta serbesttir. Bağımsızlıktan bunu anlıyoruz" dedi.



CHP Parti Sözcüsü, Genel Başkan Yardımcısı ve Tekirdağ Milletvekili Faik Öztrak, beraberindeki CHP Ekonomi Masası heyetiyle Afyonkarahisar’da iş insanlarıyla bir araya geldi. Afyonkarahisar Ticaret ve Sanayi Odası'nda (ATSO) yapılan toplantıda ATSO Başkanı Hüsnü Serteser, katılımcıları ağırlamaktan mutlu olduğunu söyledi.



CHP olarak Türkiye'nin dört bir tarafındaki çalışmaları yarın seçim olacakmış gibi sürdürdüklerini belirten CHP Afyonkarahisar Milletvekili Burcu Köksal ise, "Afyonkarahisar'da da Edirne'den Kars'a bütün illerimizde yoğun bir şekilde bütün kitlelerle buluşuyoruz. Her kesimin sıkıntılarını, çözüm önerilerini, dinliyoruz. Çözüm önerilerimizi ilgili kesimlerle paylaşıyoruz" dedi.



'TÜRKİYE 3 BÜYÜK KRİZİ AYNI ANDA YAŞIYOR'



Türkiye'nin 3 büyük krizi aynı anda yaşadığını söyleyen Faik Öztrak, Türk lirasının sahipsiz olduğunu belirtti. Ekonomi yönetiminde ciddi hatalar yapıldığını kaydeden Öztrak, "Birinci hata Merkez Bankası. Merkez Bankası bugün Türkiye'de araç bağımsızlığına sahip değil. Merkez Bankası ekonomi hedefini seçilmişlerle birlikte belirler. Ama ekonomi hedefi belirlendiği andan itibaren Merkez Bankası elindeki tüm araçları o enflasyonu gerçekleştirmek için kullanıp kullanmamakta serbesttir. Bağımsızlıktan bunu anlıyoruz. Bu neyi getirir? İş insanlarının hep aradığı istikrarı getirir. Enflasyon, kur, faiz oynayan bir vaziyette gitmez, uzun dönemde istikrarlı bir ekonomi olur" diye konuştu.



Öztrak'ın konuşmasından sonra soru-cevap kısmına geçildi.