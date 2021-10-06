Paris Anlaşması'na ilişkin kanun teklifi, TBMM'de kabul edildi

TBMM Genel Kurulu'nda, partilerin grup önerilerinin görüşülmesinin ardından Paris Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Teklifi, ele alındı. Yapılan oylamada, kanun teklifi 353 oyla kabul edildi.
DHA
Paris Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Teklifi, TBMM Genel Kurulu'nda kabul edildi.
TBMM Genel Kurulu'nda, partilerin grup önerilerinin görüşülmesinin ardından Paris Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Teklifi, ele alındı. Yapılan oylamada, kanun teklifi 353 oyla kabul edildi.
DHA