Galeriler Videolar Yazarlar İŞ İLANLARI
Antalya 26
açık
Gazete Sayfaları GÜNCEL Röportaj Magazin Foto Galeri Son Dakika Öne Çıkan Manşet Kültür ve Sanat Bilim ve Teknoloji TÜRKİYE SAĞLIK
BİST
3.311,56
ALTIN
974,67
DOLAR
18,48
STERLİN
20,00
EURO
17,84
Maltepe Üniversitesi 14 Öğretim Üyesi alıyor
Maltepe Üniversitesi 14 Öğretim...
Süleyman Demirel Üniversitesi Öğretim Üyesi alacak
Süleyman Demirel Üniversitesi Öğretim...
Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi Öğretim Üyesi alacak
Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi...
Bitlis Eren Üniversitesi 28 Sözleşmeli Personel alıyor
Bitlis Eren Üniversitesi 28...

Sarıgül, Niğde'de cezaevi önünde af çağrısında bulundu

27 Eylül 2022 Salı 15:02
Sarıgül, Niğde'de cezaevi önünde af çağrısında bulundu

NİĞDE - Türkiye Değişim Partisi (TDP) Genel Başkanı Mustafa Sarıgül, Niğde E Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu önünde af çağrısında bulundu.

TDP Genel Başkanı Mustafa Sarıgül, bir grup partiliyle Niğde E Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'nun önüne geldi. Sarıgül, burada yaptığı açıklamada, 9 Nisan'da Türkiye Değişim Partisi Genel Merkezi'nden af çağrısında bulunduğunu belirterek, "Af talebimiz siyasi bir talep değil, tamamen vicdani bir taleptir. Toplumsal barış affı çağrımız kardeşlik hukukuna dayanmaktadır. Kardeşlik hukukuna Türkiye'mizde ihtiyaç var. 90 binin üzerindeki gencimiz var, yazık ki uyuşturucu batağına itildi. 90 binin üzerinde gencimiz uyuşturucuyla karşı karşıya bırakıldı ve onlar şu anda cezaevlerindeler. Özellikle pandemi koşulları münasebetiyle esnafımız arasında çeklerini, senetlerini ödeyemeyen binlerce esnafımız oldu. Bunların tamamı toplumsal barış affı, kardeşlik hukuku affını beklemekteler. O nedenle şu anda cezaevlerinde dünyaya gelen ve annelerini, babalarını, anneannelerini, babaannelerini görmeyen binlerce çocuğumuz var. Yine anneleri, babaları, kader mahkumu olarak şu anda cezaevinde. Annelerine, babalarına kavuşamayan binlerce çocuğumuz da şu anda dışarıda. O nedenle bugün 63'üncü cezaevinin önündeyim. Bütün Türkiye'mizi dolaşıyorum. Bütün siyasi partileri kardeşlik hukuku ve toplumsal barış affına destek vermeye davet ediyorum" dedi.

Sarıgül, konuşmasının devamında şunları söyledi:

"Milliyetçi Hareket Partisi'nin bu konudaki almış olduğu toplumsal barış ve kardeşlik hukuku affı konusundaki değerlendirmelerini son derece olumlu buluyorum. Diğer siyasi partileri de bu kampanyaya, bu çalışmaya destek vermeye davet ediyorum. Kader mahkumlarımız dışarı çıktıktan sonra onlara gerekli desteği de mutlaka vermeliyiz. Ekonomik destek vermeliyiz. Toplumsal destek vermeliyiz ve psikolojik destek vermeliyiz? Niğde Cezaevi'nin önünden bütün Türkiye'me sesleniyorum. Çocuklar için Affet Türkiye'm. Anneler babalar için affet Türkiye'm. Kardeşlik hukuku için affet Türkiye'm. Affet Türkiye'm. Affet Türkiye'm."

Sarıgül, ardından kent merkezinde esnaf ziyaretinde bulundu.

DHA

Anahtar Kelimeler:
Mustafa SarıgülNiğde E Tipi Kapalı Ceza İnfaz KurumuAf
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Erdoğan: HDP'yi meşrulaştırma peşinde koşanların elinde dökülen kanların izi var
Erdoğan: HDP'yi meşrulaştırma peşinde koşanların elinde dökülen kanların izi var
Binali Yıldırım: Dilini muhafaza edemeyen egemenliğini muhafaza edemez
Binali Yıldırım: Dilini muhafaza edemeyen egemenliğini muhafaza edemez
Kılıçdaroğlu: Fethi Şahin kardeşimizin akıbeti meçhul
Kılıçdaroğlu: Fethi Şahin kardeşimizin akıbeti meçhul
﻿
Galeriler Videolar Yazarlar Anketler İlanlar
    Copyright © 2022 - Tüm hakları saklıdır.
    Künye İletişim Sitene Ekle
    Web Tasarım: GNS Ajans