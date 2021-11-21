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Sözcü Bilgiç'ten, Dendias'ın 'Türkiye' açıklamasına tepki

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Tanju Bilgiç, Yunanistan Dışişleri Bakanı Nikos Dendias'ın, Türkiye'ye yönelik iddialarına cevaben, "Yunanistan'ın Türkiye ile her konuda rekabete girmeye çalışması, iş birliği yerine gerginliği tercih etmesi ve Türkiye karşıtı suni ittifaklar yaratmaya çalışması beyhude çabalardır" dedi

Hüseyin BAŞ
Hüseyin BAŞ
21 Kasım 2021 Pazar 10:01
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Sözcü Bilgiç'ten, Dendias'ın 'Türkiye' açıklamasına tepki

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Tanju BilgiçYunanistan Dışişleri Bakanı Nikos Dendias'ın Mısır, Fransa ve GKRY Dışişleri Bakanları ile Atina'da bir araya geldiği toplantıda Türkiye'ye ilişkin açıklamasına yazılı cevap verdi. Dendias'ın ifadelerine tepki veren Bilgiç, şu açıklamada bulundu:

"Türkiye'nin bölgesinde ve yakın çevresinde barış ve istikrarın sağlanmasında oynadığı kilit rolü bir türlü hazmedemeyen Yunanistan'ın Türkiye ile her konuda rekabete girmeye çalışması, iş birliği yerine gerginliği tercih etmesi ve Türkiye karşıtı suni ittifaklar yaratmaya çalışması beyhude çabalardır. Bir yandan diyalog derken, diğer yandan her gün Türkiye hakkında hasmane ve tahrikkar açıklamalar yapan Yunanistan'ı aklıselime, dürüstlüğe ve samimiyete davet ediyoruz."

Nikos Dendias, dörtlü zirvede yaptığı konuşmada, "Maalesef bu bölgede karşı karşıya olduğumuz birçok zorluğun ortak paydası komşumuz Türkiye" demişti.

DHA

Anahtar Kelimeler:
Dışişleri BakanlığıTanju BilgiçTürkiyeYunanistanNikos Dendias
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