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Sözcü Çelik'ten Akıncı Üssü açıklaması

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, "15 Temmuz darbe girişiminde Akıncı Üssü’nü merkez olarak kullanan teröristler hak ettikleri cezayı aldı" dedi.

Hüseyin BAŞ
Hüseyin BAŞ
26 Kasım 2020 Perşembe 16:53
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Sözcü Çelik'ten Akıncı Üssü açıklaması

AK Parti'li Çelik, Twitter hesabından, FETÖ'nün 15 Temmuz darbe girişimi sırasında komuta merkezi olarak kullanılan Akıncı Üssü'ndeki eylemlere ilişkin verilen kararlarla ilgili olarak açıklamada bulundu. Çelik, "15 Temmuz darbe girişiminde Akıncı Üssü’nü merkez olarak kullanan teröristler hak ettikleri cezayı aldı. TBMM’ye, Cumhurbaşkanlığı’na ve milletimizin üzerine bombalar yağdıran ihanet şebekesi adalet önünde ve milletimiz tarafından bir kere daha mahkum edildi. Darbeci teröristler milli iradeyi ortadan kaldırmak ve egemenlik haklarımızı başka odaklara devretmek için tarihin en ağır ihanetlerinden birine giriştiler. Milletimiz kanıyla ve canıyla bu darbeci terörü durdurdu. Cumhurbaşkanımızın çağrısı ile tüm Türkiye darbeye direndi" dedi.

'BUGÜN ADALETİN VERDİĞİ KARAR ÇOK ÖNEMLİ BİR AŞAMADIR'

Darbe girişiminin durdurulmasından sonra ihanet şebekesinin hukuk önünde hesap verme sürecinin başladığını belirten Çelik, şu ifadeleri kullandı:

"Bu sinsi ve tehlikeli terör örgütü her türlü yabancı odağın emrine girmeye hazır, tamamen Türkiye düşmanı sapık bir anlayışa sahip. Türkiye düşmanı bu yapı, insanlık düşmanı ideolojisini son derece sinsi yöntemlerle yaymaya çalışıyor. Kendini başka yüzlerin arkasına saklamayı biliyor. Çeşitli ülkelerde Türkiye’ye zarar vermek için her türlü ihaneti örgütlemeye devam ediyor. Bu ihanet şebekesi ile mücadele etmek vatanseverliğin en önemli gereklerindendir. Bugün adaletin verdiği karar çok önemli bir aşamadır. Darbeci terörle mücadelemiz sürecektir. Darbeci terörü bir kere daha lanetliyoruz. Şehitlerimize rahmet olsun. Gazilerimize şükranlarımızla. Cumhurbaşkanımızın bu terör örgütüne karşı koyduğu kararlı ve tavizsiz irade ile devletimiz ve milletimiz bu ihanet şebekesiyle mücadeleye en güçlü şekilde devam edecektir. Darbeci terör, hukukun ve adaletin önünde bu topraklarda ebediyen mahkum edilmiştir."

DHA

Anahtar Kelimeler:
AK PartiÖmer ÇelikAkıncı ÜssüDavaMahkemeKararFetö
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