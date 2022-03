"Suriyelilerin dönmesi konusunda birlikte çalışıyoruz"

ANKARA - Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Ürdün Başbakan Yardımcısı, Dışişleri ve Yurtdışında Yaşayan Ürdünlüler Bakanı Ayman Safadi ile yaptığı görüşmenin ardından, "Suriyelilerin Suriye'ye gönüllü ve güvenli bir şekilde dönmesi konusunda birlikte çalışıyoruz. Bu konuda bakanlar düzeyindeki bir konferansa da Türkiye'de ev sahipliği yapmak istiyoruz" dedi.



Bakan Çavuşoğlu, Ürdün Başbakan Yardımcısı, Dışişleri ve Yurtdışında Yaşayan Ürdünlüler Bakanı Ayman Safadi ile bakanlıkta görüştü. Görüşmenin ardından düzenlenen ortak basın toplantısında konuşan Çavuşoğlu, ziyaretten dolayı Safadi ve ekibine teşekkür etti. Çavuşoğlu, ''Bölgemizdeki birçok sınamayı paylaşıyoruz ve tüm bölgesel konularda da görüşlerimizin örtüştüğünü söylemek isterim. Dolayısıyla Ürdün'le düzenli istişarelerimize önem veriyoruz. O nedenle de kardeşim Ayman Safadi'nin bu ziyaretini çok önemsiyoruz. Ekonomik iş birliğimiz, eğitim, kültür gibi alanlarda nasıl adım atabileceğimizi değerlendirdik. İkili ticaret hacmimiz 1 milyar dolara doğru ilerliyor. Fakat bizim lehimize olan açık da devam ediyor. Önümüzdeki süreçte ortak ekonomi karma ekonomik komisyon toplantısının ilkini gerçekleştirerek, bu konularda da nasıl adım atabileceğimizi detaylarıyla ele alacağız. Ürdün'e Türk vatandaşlarının ilgisi artıyor. Aynı şekilde Ürdün'den de Türkiye'yi ziyaret eden kardeşlerimizin sayısı artıyor. Türk Hava Yolları (THY) ve diğer şirketlerimizin de uçuş sayılarının artmasında fayda var. Bu anlamda THY'nin pandemi sebebiyle askıya alınan İstanbul-Akabe seferlerinin tekrar başlayacak olmasından memnuniyet duyuyoruz'' diye konuştu.



'SURİYELİLERİN DÖNMESİ İÇİN BİRLİKTE ÇALIŞIYORUZ'



Bakan Çavuşoğlu, Ayman'la Ukrayna dahil bölgesel ve uluslararası gelişmeleri de değerlendirdiklerini söyleyerek, "Suriyelilerin Suriye'ye gönüllü ve güvenli bir şekilde dönmesi konusunda birlikte çalışıyoruz. Bu konuda özellikle bakanlar düzeyindeki bir konferansa da Türkiye'de ev sahipliği yapmak istiyoruz. Özellikle Filistin davası ve Kudüs'ün statüsü konularındaki görüşlerimiz tamamen örtüşüyor. Haşimi hanedanının Kudüs'teki kutsal mekanları himaye rolünü önemsiyoruz ve kuvvetle destekliyoruz. Başta Birleşmiş Milletler ve İslam İşbirliği Teşkilatı olmak üzere uluslararası kuruluşlardaki iş birliğimizi de devam ettireceğiz. Kardeşim Ayman Safadi'ye bu önemli ziyareti için teşekkür ediyorum'' dedi.



SAFADİ: İLİŞKİLERİMİZ KARDEŞLİK İLİŞKİLERİDİR



Ürdün Başbakan Yardımcısı Safadi ise, Türkiye ve Ürdün'ün dost ve kardeş ülkeler olduklarını belirterek, ''Bildiğiniz gibi Ürdün ile Türkiye arasındaki ilişkiler kardeşlik ilişkileridir, tarihi ilişkilerdir. Bu arada bütün bu görüşme ve temaslarımız her iki ülkenin halkına yararlı olacak şekilde olması gerekiyor. Dolayısıyla bunların yanında bölgesel sınamalarla da karşı karşıyayız. Görüşlerimizi bu şekilde birleştirerek ve çalışarak temaslarımızı sürdüreceğiz. Bütün çalışmalarımızı genişletmek amacıyla her iki ülke hükumetinin bu konuya önem verdiğini bir kez daha buradan belirtmek istiyorum ve bu görüşmelerimiz bir koordinasyon ve istişareler amacıyla da yürütülmektedir" ifadesini kullandı.