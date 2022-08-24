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TBMM Başkanı Şentop'tan Çinli muhatabına 'Uygur Türkleri' mesajı

24 Ağustos 2022 Çarşamba 15:31
TBMM Başkanı Şentop'tan Çinli muhatabına 'Uygur Türkleri' mesajı

ANKARA - TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Çin Ulusal Halk Kongresi Daimi Komitesi Başkanı Li Zhanshu ile yaptığı görüşmede, Uygur Türklerinin haklarına vurgu yaparak, "Soydaşlarımızın bulundukları ülkede barış, huzur ve refah içerisinde, insan hakları temelinde hak ve hürriyetlere sahip oldukları bir iklimde yaşayabilmelerini ve ülkelerinin saygın birer vatandaşı olarak yaşadıkları ülkelere katkı verebilmelerini arzuluyoruz" dedi.

​TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Çin Ulusal Halk Kongresi Daimi Komitesi Başkanı Li Zhanshu ile video konferans üzerinden görüştü. Çin tarafının talebi doğrultusunda gerçekleşen görüşmede, Türkiye ile Çin arasında çeşitli alanlarda yürütülen projelerdeki iş birliği ve ekonomik ilişkiler ele alındı. Parlamentolar arası iş birliklerinin iki ülke ilişkilerine katkısının vurgulandığı toplantıda, devlet başkanlarının ortak iradesi neticesinde Türkiye- Çin ilişkilerinin son yıllarda ivme kazandığı kaydedildi. 

'ÇİN'İN YATIRIMLARININ ARTMASINI İSTİYORUZ'

TBMM Başkanı Şentop, Türkiye'nin Yeniden Asya Girişimi kapsamında Çin Halk Cumhuriyeti'nin özel yerinin bulunduğunu belirtti. Parlamentolar arasında düzenli diyaloğu tesis etmek ve karşılıklı ziyaretleri artırmak suretiyle ikili ilişkileri daha da güçlendirmeyi arzu ettiklerini söyleyen Şentop, "Çin ile ikili ticaretimizi daha dengeli ve sürdürülebilir bir yapıya kavuşturmamız gerekiyor. Çin'in Türkiye'deki yatırımlarının artmasını arzu ediyoruz" dedi.  

Uygur Türklerinin, Türkiye için önemli yere sahip olduğunu belirten Şentop, şöyle konuştu:

"Uygur Türkleriyle etnik, dini ve kültürel bağlarımız var. Türkiye'nin bu konudaki duruşu net, samimi ve ahlakidir. Diğer ülke topraklarında yaşayan soydaş ve akraba topluluklarımızı, söz konusu ülkelerin iç işlerine karışmak için araçsallaştırma gibi bir anlayışımız olamaz. Biz bu insanları bulundukları ülkeler ile ülkemiz arasında bir köprü, iş birliği ve ilişkileri geliştirecek bir fırsat olarak görüyor, politikalarımızı bu şekilde sürdürüyoruz. Soydaşlarımızı, bulundukları ülkede barış, huzur ve refah içerisinde, insan hakları temelinde hak ve hürriyetlere sahip oldukları bir iklimde yaşayabilmelerini ve ülkelerinin saygın birer vatandaşı olarak yaşadıkları ülkelere katkı verebilmelerini arzuluyoruz."

DHA

Anahtar Kelimeler:
Uygur TürkleriTBMM Başkanı ŞentopÇin Ulusal Halk Kongresi Daimi Komitesi Başkanı Li Zhanshu
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