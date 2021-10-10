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TBMM'de bu hafta Vergi Usul Kanunu'nda değişiklik öngören yasa teklifi görüşülecek

TBMM Genel Kurulu'nda bu hafta, 'Vergi Usul Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi' görüşülecek.

Hüseyin BAŞ
Hüseyin BAŞ
10 Ekim 2021 Pazar 11:28
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TBMM'de bu hafta Vergi Usul Kanunu'nda değişiklik öngören yasa teklifi görüşülecek

AK Parti milletvekillerinin, 860 bin esnafı ilgilendiren 'Vergi Usul Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi' bu hafta Genel Kurul'a gelecek. Mükelleflerin vergiye uyumlarını gözeten, vergi güvenliğini artıran, sosyal adaleti ve rekabet ortamını güçlendiren, yatırımları teşvik edip ihtilafları sonlandıran ve vergi uygulamalarında öngörülebilirliği sağlayan değişikliklerin hayata geçirilmesi amacıyla hazırlanan teklifle, basit usulde vergilendirilen mükelleflerin kazançlarının gelir vergisinden istisna edilmesi öngörülüyor.

KÜÇÜK ESNAFA VERGİ MUAFİYETİ

Yaklaşık 860 bin civarında olan ve 'küçük esnaf' olarak ifade edilen mükellef grubunun, kazançlarının istisna edilmesiyle yıllık beyanname vermemeleri sağlanacak. Ayrıca düzenlemeyle, 'sosyal medya' olarak da bilinen sosyal ağ sağlayıcıları üzerinden paylaşım yapan içerik üreticilerinin elde ettikleri kazançlarla, mobil cihazlarda uygulama geliştirenlerin bu uygulamalardan sağladıkları kazançların belirli bir tutara kadar olan kısmı istisna kapsamına alınacak ve elde ettikleri hasılatlar üzerinden tevkifat suretiyle vergilendirilmeleri sağlanacak. Yapılması öngörülen diğer bir değişiklikle de çiftçilere yapılan destek ödemeleri gelir vergisinden istisna tutulacak ve bu ödemelerden herhangi bir vergi kesintisi yapılmayacak.

TCMB BAŞKANI, KOMİSYONA SUNUM YAPACAK

Öte yandan Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Şahap Kavcıoğlu, 11 Ekim Pazartesi günü Plan ve Bütçe Komisyonu'na TCMB'nin faaliyetleri hakkında bilgilendirme sunumu yapacak.

KOOPERATİF YASASI DEĞİŞİYOR

TBMM Sanayi, Ticaret, Enerji, Tabi Kaynaklar ile Bilgi Teknoloji Komisyonu ise AK Parti milletvekillerinin imzasını taşıyan 'Kooperatifler Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi'ni görüşecek. Teklifle; bütün gelir gider raporları ve bilançolarının ortaklar tarafından incelenmesine imkan verilecek. Ticaret Bakanlığı bünyesinde kooperatif bilgi sistemi kurulacak. Bu sistemle ortaklar her türlü kooperatif faaliyetlerini görebilecek ve inceleyebilecek. Teklifle ayrıca, kooperatiflere dış denetim imkanı veriliyor.

PARLAMENTER SİSTEM TOPLANTISI

6 siyasi partinin, 'Güçlendirilmiş Parlamenter Sistem' çalışma toplantısı da çarşamba günü Meclis'te yapılacak.

Bu hafta AK Parti, CHP, MHP, İYİ Parti ve HDP grup toplantıları da yapılacak. Genel başkanlar gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulunacak.

DHA

Anahtar Kelimeler:
TBMMVergi Usul KanunuKanunYasa
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