TBMM'de 'faşist genel başkan' gerilimi

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, TBMM'de bakanlığın bütçe görüşmelerine katıldı. Bakan Varank, konuşmasında CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun öğretmenlerle ilgili sözlerini eleştirdi. Kılıçdaroğlu'nun grup toplantısındaki sözlerini hatırlatan Varank'ın, 'faşist genel başkan' ifadesi gerginliğe neden oldu. CHP'li milletvekilleri Varank'ın konuşması bitene kadar sıralara vurarak protesto etti. CHP'ye HDP'li vekiller de eşlik etti. Varank protestolar arasında konuşmasını sürdürdü.

'DÜNYA, YAKIN TARİHTE BENZERİNİ YAŞAMADIĞI KÜRESEL BİR KRİZ DÖNEMİNDEN GEÇİYOR'

Konuşmasında pandemi sürecine dikkat çeken Bakan Varank, "Salgın; insan sağlığına olan etkilerinin yanında, çöken üretim ve tüketim kanallarıyla ülkelerin ekonomik dengelerini alt üst etti. Uluslararası kuruluşlar; küresel büyüme, ticaret ve doğrudan yatırımlarda son 60 yılın en ciddi daralmasını bekliyor. Tüm dünyada başta turizm olmak üzere, hizmetler sektörünün durumu ortada. Olağanüstü zamanlardan geçtiğimizin altını çiziyorum. Peki, umut ışığı yok mu? Elbette var. Aşı ve tedavi konusunda başarıya ulaşan her adım, aslında çok hızlı bir küresel toparlanmayı da beraberinde getirecek" dedi.

'BU DÖNEMİ, SANAYİMİZ SAYESİNDE, BAŞARILI BİR ŞEKİLDE YÖNETTİK'

Normalleşme adımlarının da etkisiyle, üçüncü çeyrekte yüzde 6,7'lik bir büyüme gerçekleştiğine dikkat çeken Bakan Varank, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Bu performansta sevindirici olan taraf, yatırımlardaki yüzde 22,5'lik artış. Makine ve teçhizatta yüzde 23,5'lik bir büyüme görüyoruz. İnşaat yatırımlarındaysa; yüzde 14,7'lik bir artış var. Dördüncü çeyreğe ilişkin öncü göstergeler, üçüncü çeyreğe kıyasla bir miktar yavaşlamaya işaret etse de yatırımlar cephesinde hız kesilmediğini görüyoruz. Sanayi bölgelerinde 851 yeni fabrika üretime başladı. 13 bin 546 imalat sanayi tesisi, sanayi sicile kaydolarak üretime geçti. Bugün itibarıyla sanayi bölgelerinde 4 bin 69 tesisin inşaatı devam ediyor. Burada konuşan muhalefet milletvekillerinin ısrarla görmek istemedikleri, görse bile kabullenemedikleri gerçek tablo işte bu. Son 2 senede, Orta Doğu ve Kuzey Afrika'nın ilk ve tek endüstriyel enzim fabrikasını, Avrupa'nın tek çatı altındaki en büyük entegre ve akıllı kompresör fabrikasını, Türkiye'nin ilk alüminyum hibrit motor fabrikasını, Türkiye'nin en büyük aydınlatma fabrikasını, dünyanın üçüncü büyük fıstık işleme tesisini, bizzat ben açtım. Bunlarla birlikte, ülkemizin ilk medikal beslenme fabrikasının, Orta Doğu ve Doğu Avrupa'nın en büyük yapıştırıcı ve tutkal fabrikasının, Türkiye'nin ilk çinko izabe tesisinin temellerini de bizzat attım."

'İMALAT SANAYİ ALT SEKTÖRLERİNDE BU SENE ÖNEMLİ BAŞARILARA İMZA ATTIK'

Makine sektöründe 1,7 milyar dolarlık ihracatla Cumhuriyet tarihinin ekim ayı rekorunu kırdıklarını kaydeden Bakan Varank, "Çelik sektörümüz yılın ilk 10 ayında, Almanya'yı geride bırakarak, Avrupa'da birinci, dünyada yedinci sıraya yükseldi. Sadece son 3 aylık süreçte, bugüne kadar ülkemizde üretilemeyen sıvı paslanmaz çelik ve külçe çinkoda ilk ürünleri elde etmenin gururunu yaşıyoruz. Gemi inşa sektörümüz, tam elektrikli ve hibrit gemiler başta olmak üzere, dünyada oluşabilecek tüm talepleri karşılayabilecek yetkinliğe kavuştu" dedi.

'EKONOMİ GÜVENLİĞİ, ÜZERİNDE HASSASİYETLE DURDUĞUMUZ BİR BAŞKA ALAN'

Bakan Varank, ekonomi güvenliği üzerine de "Yerli üretimin ve teknolojik kabiliyetlerin geliştirilmesini sağlayacak politikaları en üst düzeyde belirlemek için sanayileşme icra komitesini kurduk. Uluslararası rekabet gücümüzü artıracak kararları; bu komitede, Sayın Cumhurbaşkanımızın başkanlığında ilgili bakanlıklarla birlikte alacağız. Kamu alımları çıpasını kullanarak ürün gamımızı, katma değeri yüksek alanlar başta olmak üzere çeşitlendirerek sanayimize ölçek kazandıracağız" dedi.

'TÜRKİYE'NİN OTOMOBİLİNİ MİLLETİMİZİN BEĞENİSİNE SUNDUK, FABRİKAMIZIN TEMELLERİNİ ATTIK'

Bakan Varank, yerli otomobil üretimine ilişkin de şöyle konuştu:

"Türkiye'nin otomobili projesi, bir araba üretmenin çok daha ötesinde bir vizyona sahip. Otomobillerin artık sadece ulaşım aracı olmaktan çıkıp; elektrikli, otonom, ağa bağlı ve akıllı cihazlara dönüştüğü bu dönemde TOGG; Türkiye'nin gururu oldu. Özellikle elektrikli araçların yaygınlaşmasıyla, bu araçlarda enerji depolamak için kullanılan bataryalar, evlerde de kullanılabilecek. Dolayısıyla; yenilenebilir enerjinin depolanması konusunda muhteşem bir fırsattan, Türkiye’nin enerji dönüşümüne sağlanacak büyük bir katkıdan bahsediyoruz. Türkiye’nin otomobili tersine beyin göçünü de ciddi manada teşvik ediyor. Küresel tecrübesi olan genç mühendislerimiz, yazılımcılarımız, yöneticilerimiz, yurt dışındaki işlerini bırakıp Türkiye’nin otomobili için vatanlarına döndüler. Kocaeli’de bir firmamız bu kontrol ünitelerini tasarlıyor, üretiyor ve Mercedes’e satıyor. Dünyada son dönemde üretilen Mercedes kamyonlarında bu Türk ürünü var. Bunun gibi onlarca, yüzlerce farklı Türk ürünü global otomotiv markaları tarafından kullanılıyor."

Bu arada, konuşmaların ardından oylamalara geçildi. Ticaret Bakanlığı ile Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı'nın, 2021 yılı bütçeleri, TBMM Genel Kurulu'nda kabul edildi.